|
В Витебске разыскивают мужчину, который украл 2000 рублей на рынке
20.02.2018 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Октябрьский РОВД Витебска устанавливает личность мужчины, которого подозревают в совершении кражи 2000 рублей из торгового роллета на строительном рынке на улице Софьи Панковой, 1б,
Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины или его местонахождении, сообщить по телефонам: +375 33 358−40−42, +375 29 812−43−06 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги пропали из торгового роллета на строительном рынке на улице Софьи Панковой.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии