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В Витебске разыскивают мужчину, который украл 2000 рублей на рынке

20.02.2018 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Октябрьский РОВД Витебска устанавливает личность мужчины, которого подозревают в совершении кражи 2000 рублей из торгового роллета на строительном рынке на улице Софьи Панковой, 1б, сообщает милиция региона.


Открыть/скачать видео (383.4 КБ)

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины или его местонахождении, сообщить по телефонам: +375 33 358−40−42, +375 29 812−43−06 или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Деньги пропали из торгового роллета на строительном рынке на улице Софьи Панковой.

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