В Витебске разыскивают мужчину, который украл 2000 рублей на рынке

Октябрьский РОВД Витебска устанавливает личность мужчины, которого подозревают в совершении кражи 2000 рублей из торгового роллета на строительном рынке на улице Софьи Панковой, 1б, сообщает милиция региона.



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Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины или его местонахождении, сообщить по телефонам: +375 33 358−40−42, +375 29 812−43−06 или 102.