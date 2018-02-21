В Островце построят новую школу, детский сад и Дом творчества

В Островце в 2018 году начнут строить школу, детский сад и Дом творчества. Возведение этих объектов включено в государственную инвестиционную программу, сообщает БЕЛТА.



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— В областную инвестпрограмму также включены еще несколько детских садов. Запланировано начало строительства новой школы в Гродно. За счет средств Всемирного банка в течение 2018 года будут капитально отремонтированы пять школ в разных районах Гродненской области. Сейчас решаются необходимые процедурные вопросы, — рассказал журналистам перед итоговой коллегией начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин.

Строительство школ и детсадов — это не единственные вопросы, которые обсуждали чиновники.

Александр Сонгин также рассказал, что в области стало больше случаев детского травматизма. Среди других актуальных вопросов — питание в учреждениях образования. Накануне коллегии этот вопрос рассматривался на заседании Гродненского облисполкома.

— Прежде всего будет усилен контроль за организацией питания. Также планируется принять ряд дополнительных мер по обучению работников пищеблока. Сейчас разработаны все необходимые алгоритмы, методические рекомендации, пошаговые инструкции в работе пищеблока — осталось лишь это выполнять, — отметил Александр Сонгин.