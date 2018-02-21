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​Витебские и псковские десантники совершили 100-километровый марш-бросок

21.02.2018 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Для лыжного перехода в Витебске отобрали 100 самых подготовленных разведчиков. Преодолевать пришлось не только физическую усталость, но и погодные условия: на севере страны было -10°C, сильный ветер и снег. Путь прошел даже через «белорусский полюс холода», где фиксируют самые низкие в стране температуры. Рекорд этой местности составляет почти -42°C.

Вышли из Витебска десантники накануне, далее на север через Городок, конечная точка маршрута — поселок Езерище на границе с Россией. Здесь и произошла встреча с псковскими десантниками.

Встреча подразделений — далеко не первая. Витебские и псковские десантники в прошлом году провели около 40 совместных учений. Были и масштабные десантирования (навыки оттачивали почти 1000 солдат), и отработка боевых задач небольшими отделениями. В истории двух подразделений была даже совместная высадка на Северный полюс. Теперь их объединил еще и лыжный бросок.

 
Теги: Витебск
 
 
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Для лыжного перехода в Витебске отобрали 100 самых подготовленных разведчиков. Преодолевать пришлось не только физическую усталость, но и погодные условия: на...

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