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В Гродно создадут специальную комнату для нелегальных мигрантов с детьми, задержанных на границе
21.02.2018 11:24 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно создадут специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми. Проект запустят в ближайшее время. Финансирование будет осуществляться за счет гранта, передает БЕЛТА.
— Такие нелегальные мигранты не могут находиться в условиях изолятора временного содержания, и поэтому мы создаем комнату, где такие люди могли бы побыть в комфортных условиях, — рассказала исполняющая обязанности председателя Гродненской областной организации Красного креста Наталия Толкачева. Реализация проекта начнется уже в марте.
— Также в стадии запуска проект по социальной интеграции детей с ограниченными возможностями, посещающими общеобразовательные школы. В Гродно сейчас в сфере нашего внимания пять таких школ.
Среди других важных проектов Красного Креста в Гродненской области — продолжение работы с семьями, где находятся пожилые люди с деменцией, которых нельзя оставить дома одних.
В этом направлении работа ведется как семьями самостоятельно, так и с волонтерами, проводятся тренинги с соцработниками, которые посещают таких людей.
В Гродно продолжает работать
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В Гродно создадут специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми. Проект будет запущен в ближайшее время. Финансирование будет осуществляться...
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