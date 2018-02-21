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В Гродно создадут специальную комнату для нелегальных мигрантов с детьми, задержанных на границе

21.02.2018 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно создадут специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми. Проект запустят в ближайшее время. Финансирование будет осуществляться за счет гранта, передает БЕЛТА.


Фото: redcross.by, носит иллюстративный характер

 — Такие нелегальные мигранты не могут находиться в условиях изолятора временного содержания, и поэтому мы создаем комнату, где такие люди могли бы побыть в комфортных условиях, — рассказала исполняющая обязанности председателя Гродненской областной организации Красного креста Наталия Толкачева. Реализация проекта начнется уже в марте.

 — Также в стадии запуска проект по социальной интеграции детей с ограниченными возможностями, посещающими общеобразовательные школы. В Гродно сейчас в сфере нашего внимания пять таких школ.

Среди других важных проектов Красного Креста в Гродненской области — продолжение работы с семьями, где находятся пожилые люди с деменцией, которых нельзя оставить дома одних.

В этом направлении работа ведется как семьями самостоятельно, так и с волонтерами, проводятся тренинги с соцработниками, которые посещают таких людей.

В Гродно продолжает работать единственный в стране дневной центр Красного Креста для детей с ограниченными возможностями. Это своеобразный детский сад. Социальные работники собирают таких детей по городу, привозят в центр, где в течение нескольких часов с ними занимаются специалисты, дефектологи, педагоги.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно создадут специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми. Проект будет запущен в ближайшее время. Финансирование будет осуществляться...

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