В Бресте пройдут мастер-классы для будущих мам и молодых родителей

24 февраля в Брестском областном общественно-культурном центре состоится республиканский конгресс «Мама Pro».





Республиканский конгресс «Мама Pro» успешно стартовал в Минске и Могилеве в конце 2017 года. Мероприятие объединит будущих и состоявшихся родителей с представителями роддома, женских консультаций, широким кругом экспертов в сфере медицины и развития.

Во время конгресса участники получат информацию от специалистов и экспертов: о планировании беременности, о важных моментах ведения беременности, особенностях питания, обезболивании родов, о грудном вскармливании, введении прикорма, действиях родителей в экстренных ситуациях, особенностях новорожденных, детском развитии и возможностях, которые существуют в Бресте для родителей и детей.

Организаторы и партнеры проекта предоставят возможность участникам конгресса познакомиться с новинками, современными продуктами и разработками, которые актуальны родителям и детям на разных этапах.

В качестве спикеров «Мама Pro» соберет специалистов из разных областей - акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров. Родители узнают, как сберечь молочные зубы малыша и что важно для хорошего зрения, как заботиться о гигиене ребенка с раннего возраста, что необходимо для здоровой осанки, нужно ли делать массаж новорожденному, о симптомах болезней у ребенка, которые нельзя пропустить. На эти и другие вопросы родители найдут ответы в зоне мастер-классов.

Вход на мероприятие бесплатный по онлайн-регистрации .