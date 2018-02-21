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В Бресте пройдут мастер-классы для будущих мам и молодых родителей

21.02.2018 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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24 февраля в Брестском областном общественно-культурном центре состоится республиканский конгресс «Мама Pro».


Республиканский конгресс «Мама Pro» успешно стартовал в Минске и Могилеве в конце 2017 года. Мероприятие объединит будущих и состоявшихся родителей с представителями роддома, женских консультаций, широким кругом экспертов в сфере медицины и развития.

Во время конгресса участники получат информацию от специалистов и экспертов: о планировании беременности, о важных моментах ведения беременности, особенностях питания, обезболивании родов, о грудном вскармливании, введении прикорма, действиях родителей в экстренных ситуациях, особенностях новорожденных, детском развитии и возможностях, которые существуют в Бресте для родителей и детей.

Организаторы и партнеры проекта предоставят возможность участникам конгресса познакомиться с новинками, современными продуктами и разработками, которые актуальны родителям и детям на разных этапах.

В качестве спикеров «Мама Pro» соберет специалистов из разных областей - акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров. Родители узнают, как сберечь молочные зубы малыша и что важно для хорошего зрения, как заботиться о гигиене ребенка с раннего возраста, что необходимо для здоровой осанки, нужно ли делать массаж новорожденному, о симптомах болезней у ребенка, которые нельзя пропустить. На эти и другие вопросы родители найдут ответы в зоне мастер-классов.

Вход на мероприятие бесплатный по онлайн-регистрации.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В качестве спикеров "Мама Pro" соберет специалистов из разных областей - акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров.

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