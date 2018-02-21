Транспортная инспекция: актуально и злободневно!

О мерах по профилактике нарушений законодательства при выполнении междугородных перевозок пассажиров.

23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которыми установлены новые критерии отнесения видов автомобильных перевозок пассажиров к регулярному и нерегулярному сообщению.

Филиалом проведен анализ осуществления перевозок пассажиров по внутриобластным и межобластным перевозкам перевозчиками Минской области и г. Минска.

Мониторинг проведен по основным маршрутам области: Солигорск-Минск-Солигорск, Слуцк-Минск-Слуцк, Молодечно-Минск-Молодечно, Любань-Минск-Любань и др. Также по всем межобластным маршрутам: Витебск-Минск-Витебск. Мозырь-Минск-Мозырь, Гродно-Минск-Гродно, Лида-Минск-Лида, Могилев-Минск-Могилев, Бобруйск-Минск-Бобруйск и др.

По итогам мониторинга выявлено, что под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные перевозки. Данный вид перевозки в соответствии с Законом отнесен к регулярному сообщению (Автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены в соответствии с настоящим Законом к автомобильным перевозкам пассажиров, в нерегулярном сообщении являются регулярными). Имеются основания полагать, что при проведении мониторинга, были установлены факты выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении без заключения договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, в нарушении статьи 22 Закона.

По информации Министерства транспорта и коммуникаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти, операторов автомобильных перевозок пассажиров, рядом перевозчиков не заключался договор об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по выполняемым маршрутам.

В целях информирования автомобильных перевозчиков об изменении законодательства в области автомобильного транспорта и обеспечения принятия системных мер по устранению нарушений законодательства в сфере междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Транспортной инспекцией проведены рабочие встречи с перевозчиками г. Минска и всех регионов области с участием представителей местных исполнительных и распорядительных органов, операторами перевозок, инспекций по налогам и сборам, Госавтоиспекций. Встречи прошли в Минске, Молодечно, Слуцке и Солигорске, где были обсуждены вопросы выполнения перевозок пассажиров в соответствии с изменениями в законодательстве.

Для осуществления и в дальнейшем данных перевозок, которые в соответствии с Законом отнесены к регулярному сообщению, перевозчикам в обязательном порядке необходимо обратится в местный исполнительный орган по месту регистрации для заключения договора на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории.

Транспортная инспекция предупреждает о недопустимости нарушения статьи 22 Закона в части выполнения автомобильных перевозок пассажиров по маршруту в регулярном сообщении без заключения договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

В случае не выполнения требований, в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и не устранении субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) Транспортной инспекцией в отношении нарушителей будут применены меры в соответствии с законодательством.

Георгий ЖУЛЕГО, начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области