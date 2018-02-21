В Гомеле осуждены начальник филиала Транспортной инспекции и дававший ему взятки подчиненный

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника Гомельского филиала Транспортной инспекции и ведущего специалиста контроля транспортной деятельности Добрушского участка.

Преступную схему раскрыл Комитет госбезопасности Беларуси. Подозреваемые были задержаны еще в апреле 2017 года.

Согласно материалам дела, бывший начальник гомельского филиала обвинялся в получении взяток. В ходе судебных слушаний установлено пять эпизодов. Факты дачи взяток зафиксировала видеокамера, размещенная в кабинете должностного лица. Суммы незаконных вознаграждений были различными: от 50 белорусских рублей до 150 долларов.

Деньги предназначались руководителю, чтобы тот проявлял большую благосклонность к подчиненным, был менее требовательным по службе, ходатайствовал о продлении трудового контракта.

В ходе судебного допроса обвиняемый признал свою вину частично.

Помимо экс-начальника гомельского филиала, были задержаны четыре специалиста Добрушского участка Транспортной инспекции. В ходе следствия с трех работников обвинения были сняты за активное способствование раскрытию преступления.

Перед судом предстал бывший ведущий специалист контроля транспортной деятельности Добрушского участка. Свою вину в получении и даче взяток он признал частично. Раскаивается в содеянном, особенно сожалеет, что подвел под статью своего руководителя. Как пояснил на суде обиняемый, решил дать взятки, поскольку боялся сокращения в связи с реорганизацией транспортной инспекции. В марте занес 150 долларов, в апреле — еще 100.

«Передавал деньги путем рукопожатия, мы поздоровались, я сказал „Спасибо“. Думаю, начальник догадывался о цели взятки», — рассказал суду обвиняемый.

Также в материалах дела фигурируют факты, когда инспекторы Добрушского участка сами брали взятки с водителей. Согласно материалам уголовного дела, ведущий специалист пользовался служебным положением в ходе транспортного контроля. Например, принимал от водителей «благодарности» за непривлечение их к ответственности за нарушение режима труда и отдыха. По закону штраф бы составил от 5 до 20 базовых величин. Но на суде обвиняемый признал лишь один из фактов взятки с водителя. Пояснил, что уже собирался отпустить нарушителя с миром, но мужчина сам положил ему в карман 20 рублей со словами: «Возьмите хоть на обед».

Бывшие должностные лица признаны виновными. Они осуждены к лишению свободы на четыре с половиной года каждый, с конфискацией всего имущества. Отбывать наказание будут в колонии в условиях усиленного режима. Уличенные во взятках работники также лишены права занимать определенные должности на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил.