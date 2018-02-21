В среду в минской школе-интернате № 7, где против двух сотрудников возбудили уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности воспитанников, приемный день. Журналист TUT.BY сходил в учреждение, чтобы пообщаться с руководством.



На снимке двор школы-интерната № 7. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александра Корсакова, TUT.BY

Примерно в половине десятого посетителей в школе-интернате не было. После просьбы встретиться с директором Александром Сеньковцом к нам вышла женщина. Она сообщила, что с 8 февраля — на время проверки — она исполняет обязанности руководителя учреждения. Что это за проверка, собеседница не уточнила и посоветовала обратиться за информацией к следователям.

На вопрос, как чувствуют себя воспитанники, собеседница ответила: с детьми все хорошо.

Напомним, следственное управление УСК по Минску расследует два уголовных дела, возбужденных по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната. Подозреваемые — двое сотрудников учреждения образования.

В комитете по образованию Мингорисполкома, к которому относится школа-интерната № 7, не стали комментировать, отстранен ли директор Александр Сеньковец. В Следственном комитете тоже оставили этот вопрос без ответа.

По не подтвержденной официально информации TUT.BY, среди подозреваемых — воспитатель и рабочий школы-интерната. Рабочий — бывший воспитанник этого же интерната. В 2010-м интервью с ним делал один из журналистов TUT.BY. В беседе молодой человек, которому тогда было 24 года, рассказывал, что получил и обживает квартиру. Жил он очень скромно, денег не всегда хватало, но он не жаловался. Старался на что-то скопить, делал закатки.

Наталья (по просьбе героини имя изменено) познакомилась с задержанным воспитанником 10 лет назад. Их организация тогда сотрудничала с интернатом. О знакомом отзывается очень хорошо — был ответственным: «Все шутили, что когда-нибудь он станет здесь директором».

— После окончания интерната часть детей помещается в интернат в Новинки, а часть — пробует самостоятельную жизнь, — говорит Наталья. — Он хорошо себя здесь зарекомендовал, и после выпуска ему разрешили остаться тут разнорабочим. Не пил, не курил, в бытовке у него всегда аккуратно. Он приглашал нас к себе домой. У него было чисто. Деньгами, насколько я знаю, ему никто не помогал, но он старался отложить то на ковер, то на холодильник. Очень радовался, когда что-то получалось купить.

На сайте школы-интерната написано: в 2017—2018 годах здесь воспитывают 118 учащихся. Это дети «с интеллектуальной недостаточностью, в том числе имеющие множественные сопутствующие психофизические нарушения». Все ребята — дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.

Во вторник минская милиция сообщила : сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД проверяют «законность расходования спонсорской помощи» во вспомогательной школе-интернате № 7.

«Просим лиц, которые передавали наличные денежные средства в качестве спонсорской помощи вышеуказанному учебному заведению, сообщить в милицию», — сообщила официальный представитель РУВД Ольга Михаленя. Гражданам нужно обращаться лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 165-58-95, 8 (017) 239 63 44.