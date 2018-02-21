В Год малой родины в Беларуси должен быть наведен идеальный порядок - Кочанова

Наталья Кочанова. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины в Беларуси должен быть наведен идеальный порядок. Об этом заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня на встрече с трудовым коллективом УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", передает корреспондент БЕЛТА.

"Слова "малая родина" произносятся с особой теплотой в душе. Это место, где человек родился, жил и рос, прошел свое становление. На 2018 год для всех нас четко определены задачи. Мы должны навести идеальный порядок в нашей стране. Должны быть фасады красивые, территории убраны. Поставлен ряд других задач, в том числе по сдаче объектов незавершенного строительства, в том числе в Минске. В течение 2018 года мы должны сделать нашу страну еще краше и благоустроеннее, все зависит от нас", - сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что самая большая ценность Беларуси - это ее жители. Во время беседы с работниками предприятия Наталья Кочанова рассказала о реализации основных направлений политики государства - содействии занятости населения, заработной плате, строительстве жилья, здравоохранении, демографической безопасности и др. "Президент поставил три серьезные задачи, которые касаются экономической ситуации в стране и над решением которых правительство и каждый руководитель ведомства, предприятия должны работать. Это цены, занятость и заработная плата. Актуальность этих задач не снижена и в 2018 году", - отметила Наталья Кочанова.

Глава Администрации Президента посетила оптово-логистический центр предприятия, который выполняет функции организованной поставки товаров критического импорта в торговую сеть "Белкоопсоюза", состоящую более чем из 8 тыс. магазинов и 700 автолавок. Она также ознакомилась с работой цеха по производству изделий из натурального меха.

"Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" с апреля 2014 года является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из меха.-0-