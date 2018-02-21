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К 2030 году - полмиллиона поездок в день. В Беларуси приняли Концепцию развития велодвижения

21.02.2018 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси планируют сильно увеличить долю использования велосипедов к 2030 году. Это прописано в Концепции развития велодвижения, которую приняли в стране, сообщают в Минском велосипедном обществе.


Снимок сделан на велопараде, который прошел в Минске в 2017 году. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Постоянная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине приняла Концепцию развития велосипедного движения. В ней прописано, каких результатов нужно достигнуть к 2030 году по безопасности и доле использования велосипедов.

В планах — увеличить долю использования велосипедов. В городах с населением в 50 тысяч человек и более — до 8−10%, в городах с населением менее 50 тысяч человек и поселках городского типа — до 15−20%, в агрогородках и сельских населенных пунктах — свыше 40%.

По информации велообщества, доля использования велосипеда в объеме всех перемещений в Минске уже превысила 1%.

— Заявленные 8−10% для Минска — это довольно много. Это около 500 — 700 тысяч поездок в день по различным целям в теплое время года, — отмечает председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов. —  Но это вполне достижимо. Для сравнения: к примеру, в Варшаве эта цифра сегодня 4%, текущая доля поездок в Берлине — около 13−15%. В общеевропейской стратегии, которая сейчас обсуждается, скорее всего, будет индикатор 12% поездок к 2030 году в среднем по городам Евросоюза. Так что наши цели вполне современны.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируют сильно увеличить долю использования велосипедов к 2030 году. Это прописано в Концепции развития велодвижения, которую приняли в стране,...

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