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В Гродно жильцы общежития просят демонтировать опасную конструкцию на крыше здания

21.02.2018 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В инициативную группу «Гародня» обратились жители одного из общежитий города. Люди жалуются, что на крыше дома пришла в негодность одна из конструкций, которая может обрушиться на прохожих в любой момент.


Общежитие находится на БЛК. Место здесь проходное: в здании располагается магазин канцтоваров и центр печати, куда часто приходят студенты медуниверситета. Опасная конструкция расположена прямо над входом в торговые точки.


— К нам обратились жильцы общежития. Удивительно, что о своей проблеме они не рассказали ни коменданту, ни местному ЖЭСу, — рассказал представитель инициативной группы Анатолий Мышкевич. — Мы составили официальный запрос и отнесли его в городское ЖКХ.

 
 
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В инициативную группу "Гародня" обратились жители одного из общежитий города. Люди жалуются, что на крыше дома пришла в негодность одна из конструкций, которая...

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