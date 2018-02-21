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В КГК рассказали о проблемах школьного питания в регионе: воруют, закупают овощи и фрукты не в сезон

21.02.2018 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области 14 сотрудников школьных столовых подозревают в том, что они похищали продукты, предназначенные детям. И все эти случаи были выявлены в этом году. В списке подозреваемых — повара, грузчики и работники кухни. По всем фактам возбудили уголовные дела, сообщает «Перспектива».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Как рассказал председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, из школ, в том числе, похищали мясо, груши и сок. Например, в одном из учреждений образования области повар вынесла из столовой 12 килограммов мяса.

Сотрудники КГК начали тщательные проверки после многочисленных нарушений, выявленных в прошлом году. Так, в некоторых школах Гродненской области в порции не докладывали продукты, а в холодильниках хранилась просроченная еда. В одной из волковысских школ, например, работница кухни столкнулась с сотрудником КГК, когда выносила пакет с похищенными фаршем и капустой.

Кроме этого, председатель КГК Гродненской области отметил, что надо решить вопрос с закупками продуктов для школ. Часто их приобретают через посредников, что увеличивает стоимость детского питания.

Закупки порой проводят в несезонное время, что тоже сказывается на цене. Например, картошку, по его словам, покупают не в сентябре, а в феврале. Мандарины заказывают в июле, хотя они дешевле в ноябре.

 
 
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В Гродненской области 14 сотрудников школьных столовых подозревают в том, что они похищали продукты, предназначенные детям. И все эти случаи были выявлены в этом...

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