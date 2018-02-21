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С 1 апреля в гомельских автобусах и троллейбусах отменят звуковую рекламу
21.02.2018 18:21 — Новости Общества | Tut.by
К 1 апреля 2018 года в общественном транспорте города планируется «полная отмена транслирования звуковой рекламы в общественном транспорте,
Решение принято по результатам интернет-опроса на тему «Как Вы относитесь к аудиорекламе в общественном транспорте?», проведенного на официальном сайте Гомельского горисполкома и газеты «Гомельские ведомости».
Кроме того, отделами идеологической работы, культуры и по делам молодежи администраций районов Гомеля было проведено анкетирование среди работников предприятий и учреждений на данную тему. Большинство высказалось против. И теперь автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в Гомеле, запланировали поэтапную отмену звуковой рекламы с постепенным уменьшением общего времени транслирования ее в общественном транспорте, а также снижением уровня ее звучания до 70%. Вплоть до полной отмены с 1 апреля.
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Решение принято по результатам интернет-опроса на тему "Как Вы относитесь к аудиорекламе в общественном транспорте?", проведенного на официальном сайте...
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