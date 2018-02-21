С 1 апреля в гомельских автобусах и троллейбусах отменят звуковую рекламу

К 1 апреля 2018 года в общественном транспорте города планируется «полная отмена транслирования звуковой рекламы в общественном транспорте, сообщил «СБ Беларусь Сегодня» первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.

Решение принято по результатам интернет-опроса на тему «Как Вы относитесь к аудиорекламе в общественном транспорте?», проведенного на официальном сайте Гомельского горисполкома и газеты «Гомельские ведомости».

Кроме того, отделами идеологической работы, культуры и по делам молодежи администраций районов Гомеля было проведено анкетирование среди работников предприятий и учреждений на данную тему. Большинство высказалось против. И теперь автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в Гомеле, запланировали поэтапную отмену звуковой рекламы с постепенным уменьшением общего времени транслирования ее в общественном транспорте, а также снижением уровня ее звучания до 70%. Вплоть до полной отмены с 1 апреля.