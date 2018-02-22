К новости о выигрыше квартиры в Минске могилевчанка Лидия Дайнеко отнеслась скептически. «Я вам не верю», — сказала она в ответ на поздравления ведущих розыгрыша. Но теперь женщина убеждена: приз ей достался в качестве подарка на юбилей. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Кричи на своих учеников, чего ты нас воспитываешь»

Победительницу поздравляем в Могилеве — семья Дайнеко живет в собственной трехкомнатной квартире в центре города. Женщина с порога приглашает нас за стол, полный разных угощений.





— У нас так принято чествовать гостей — не стесняйтесь, угощайтесь, — говорит Лидия, заваривая чай. — Сегодня я одна — муж и дети очень стеснительные, поэтому убежали от журналистов.

Лидия Дайнеко родилась в Кличеве. После школы поступила в Могилев на физико-математический факультет. Спустя пять лет учебы отправилась по распределению в деревню Долгая рядом с родным Кличевом — стала работать в местной школе преподавателем математики.





— Вообще, я мечтала учиться в Минске на кафедре ядерной физики, но мама была против, ее очень пугало слово «ядерная», — вспоминает героиня. — Поэтому пришлось пойти на физмат. После распределения жила в общежитии, потом уже выделили квартиру.

Именно благодаря школе Лидия и познакомилась с мужем Николаем.

— Его мама работала у нас техничкой и рассказала обо мне, — смеется Лидия. — А он — молодой парень, только вернулся из армии. Познакомились, когда пришел ко мне в общежитие за спичками. Конечно, это был просто выдуманный предлог — он даже жил не рядом. Но с тех пор мы 26 лет вместе.





Пара сыграла свадьбу спустя девять месяцев. Лидия с улыбкой вспоминает, как будущий супруг делал ей предложение.

— Коля тогда работал водителем на домостроительном комбинате в Могилеве, — говорит женщина. — Я приехала в гости, а он на остановке встретил с цветами и сказал: «Пойдем в ЗАГС». Я сразу согласилась. Помню, свадьба была пышная, пригласили 200 человек. И отмечали как положено — несколько дней в Кличеве, а потом в деревне. Мои дети не понимают, как можно было столько «гулять», наверное, уже не то поколение, — сетует женщина.





Еще год после свадьбы супруги жили порознь — Лидия трудилась в деревенской школе завучем, а Николай обустраивал выданную ему от работы однокомнатную квартиру в Могилеве — тогда получить жилье по-другому было сложно.

— Как только перебралась к мужу — ушла в декретный, — объясняет героиня. — А после устроилась воспитателем в Могилевскую вспомогательную школу для детей с особенностями развития. Через пару лет закончила второе высшее и стала работать там же учителем-дефектологом. Мне очень не хватает физики и математики. Иногда сижу и грущу по своим любимым предметам.





Своих детей у Лидии двое — сын Антон и дочь Анастасия. По словам женщины, она, как педагог, к ним была очень строга. Особенно, когда дети не могли разобраться в любимых предметах мамы — математике и физике.

— По поводу уроков ругались сильно, но потом я смирилась, — рассказывает Лидия. — Старший сын всегда говорил: «Мама, кричи на своих учеников, чего ты нас воспитываешь». А дочка и вовсе не в меня, она гуманитарий — сейчас учится в колледже на воспитателя детского сада.





«Думала, выиграю машину»

Лидия рассказывает, что в розыгрыши никогда не верила — детей всегда учила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В семье Дайнеко всего привыкли добиваться самостоятельно, не рассчитывая на удачу.

— За три месяца до выигрыша зашла в «Евроопт» за продуктами — часто там закупаюсь, — вспоминает героиня. — На кассе рассказывают об игре, предлагают зарегистрироваться, но я всегда отмахивалась. А тут девочка попалась ну очень настойчивая, говорила, что мне обязательно повезет. Я, конечно, посмеялась, но согласилась. Тем более близился мой юбилей, думала: «А вдруг выиграю машину?» Пришла домой и зарегистрировала карточку.





Но юбилей прошел, и женщина благополучно забыла об игре. Говорит, никогда не обращала внимания на «товары удачи». А победу ей принесла пачка овсяного печенья — покупала их детям.

— Уже после вручения ключей я узнала, что квартира была куплена 31-го января. А юбилей у меня — 30-го. Тогда все сошлось — я поняла, что это подарок ко дню рождения.





«Расстроилась, фыркнула и положила трубку»

В день розыгрыша Лидия была на даче, обрезала розы. Рядом начал звонить телефон, но женщина не спешила отвечать на звонок с незнакомого номера.

— Потом все-таки решилась, — рассказывает она. — На том конце провода представляются: «Здравствуйте, это Дмитрий Кохно». Думаю, кто такой Кохно? Да еще и связь плохая, ничего не слышно. Начал спрашивать, играю ли я в «Удачу в придачу!». Ну, вспоминаю, вроде бы на что-то регистрировалась. Потом трубку взяла Инна Афанасьева, и я вообще перестала что-либо слышать. А когда связь улучшилась, мне сказали, что я выиграла квартиру.





После такой новости женщина не спешила радоваться. Лишь ответила дежурное «спасибо» и положила трубку.

— Даже удивительно, как я чего не ляпнула, — смеется победительница. — Сразу позвонила мужу. Говорю, не знаю, правда — не правда, но сказали, что выиграла квартиру. Он ответил: «Ай, тебя развели». Я фыркнула и расстроилась.

После разговора с мужем Лидии несколько раз позвонили с неизвестного номера — как оказалось, это были организаторы. Но женщина была в растерянности и боялась поднимать трубку.





— Потом позвонил сын с вопросом: «Ну как ты там?» Я отвечаю, мол, нормально, розы обрезаю. А он мне начинает твердить, что я действительно выиграла квартиру. Я ему: «И ты издеваешься»? Но он меня уверял, что это правда — ему друзья рассказали, которые розыгрыш смотрели. А дальше я вообще пребывала в шоке и на звонки родственников отвечала машинально.

Чуть позже перезвонил и супруг Лидии: теперь он уговаривал жену поверить в победу.

— Ему кум из Минска позвонил и сказал, что это не развод, все показывают в прямом эфире и выигравших уже много, — улыбается женщина.





«Налог платить нужно?»

Женщина утверждает: поздравлений было так много, что организаторы не могли дозвониться — она все время разговаривала с родственниками и друзьями.

— Первое, что меня интересовало: а сколько надо платить налог? — рассказывает она. — Когда сказали, что ничего не нужно, я вообще решила, что это ошибка и такого быть не может.





Николай на дачу к жене приехал в тот же день — с тортом, как полагается. Семейство отмечало скромно: вместе с соседями пересмотрели розыгрыш и только тогда Лидия начала верить в свою удачу.

— Мы очень спокойные, поэтому не было ни бурного восторга, ни удивления. Муж весь вечер твердил, что я должна была выиграть, это награда за труды, — утверждает героиня.

«Муж зарегистрировался — хочет машину»

В новенькой квартире пока никто не живет, даже ремонт еще не делали. Но планы на жилплощадь уже есть: в следующем году младшая дочь Анастасия заканчивает колледж и, возможно, будет поступать в Минск — ей и достанется выигрыш.

— Хотя я иногда шучу, мол, если вы меня достанете, я все здесь оставлю и уеду, — смеется Лидия.





В «Удачу в придачу!» семейство Дайнеко играть продолжает, но теперь осознанно.

— После того, как я выиграла, все наши родственники зарегистрировались, — рассказывает Лидия. — И даже муж — хочет себе машину. Да и невозможно не играть — в магазин ходим часто, все «товары удачи» в хозяйстве лишними не будут. Мы до последнего думали, что это все туфта, надувательство, но потом по телевизору посмотрели и поверили.





К слову, Лидия признается, что от повышенного внимания устала.

— Всю неделю по разным каналам нас показывали, — говорит она. — Я терпела, а в пятницу выдохнула, наивно думая, что все закончилось. Но потом позвонила мама моей ученицы со словами: «Лидия Владимировна, мы немножко опоздаем — проспали, но вы нас разбудили». Я с недоумением говорю: «Это как? Я же вам не звонила». А она отвечает: «Включили телевизор, а там — вы! Мы сразу проснулись». Но зато теперь со мной здороваются все соседи — даже те, кто раньше мимо проходил.





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