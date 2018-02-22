Отсидел 11 лет и через 8 месяцев получил новый срок. Гомельчанин осужден за изнасилование на 16 лет

39-летний гомельчанин в июне прошлого года освободился из колонии, где отсидел 11 лет за изнасилование, а уже в августе вновь взялся «за старое», пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Его первой жертвой стала случайная знакомая, которой он предложил подняться на 14-й этаж высотки, где приметил на открытом балконе скамейку. Вначале мужчина, размахивая ножом, потребовал у женщины ювелирные украшения, а затем скомандовал раздеться. Как расскажет позже потерпевшая, она не сопротивлялась, так как опасалась за свою жизнь.

Второе преступление мужчина совершил через четыре дня. Жертвой стала супруга приятеля. Муж ушел по делам, а жена осталась в обществе насильника. Обманным путем он уговорил ее проследовать на съемную квартиру, где вопреки воле женщины овладел ею.

— На судебном процессе обвиняемый вину свою не признал, мол, и не грабил и не насиловал, половые акты с обеими женщинами произошли с их согласия. Однако его вина была доказана показаниями потерпевших и вещественными доказательствами. По совокупности наказаний суд определил ему 16 лет лишения свободы, первые 5 из них ему надлежит отбывать в тюрьме, остальные — в колонии с особым режимом. К нему также применена конфискация, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Федосик.