ДОСЬЕ: К 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь

23 февраля отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этом году праздник имеет особое значение - Вооруженным Силам Беларуси исполняется 100 лет. Дата 23 февраля 1918 года считается днем рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии, которая защитила и сохранила наш народ в сложную эпоху начала ХХ столетия.

28 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета № 297 был образован Минский военный округ. Уже 14 декабря он был переименован в Западный военный округ, охвативший территории Минской, Смоленской, Витебской, Могилевской и Виленской губерний. Его основная задача заключалась в формировании и подготовке воинских частей и соединений, пополнявших резерв действующей армии. На территории округа размещались главные рода сухопутных войск: пехота, артиллерия, бронетанковые и механизированные войска, кавалерия, а также специальные войска (инженерные, дорожные и др.).

В середине 1920-х годов на территории округа появились первые военные учебные заведения. В частности, в 1924 году для подготовки белорусских командных кадров была создана Объединенная Белорусская военная школа командного состава имени ЦИК БССР. Выпускниками этой школы стали такие известные впоследствии военачальники, как генерал В.А. Пеньковский, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза И.И. Якубовский, Герой Советского Союза генерал В.Ф. Маргелов и другие.

В октябре 1926 года приказом Реввоенсовета СССР Западный военный округ был переименован в Белорусский военный округ, ставший своего рода опытной базой Красной Армии. На его территории проходила проверку новая организационная структура войск, вырабатывались новые тактические приемы и формы боевых действий. В это время начали крепнуть военно-воздушные силы округа, стали развиваться средства противовоздушной обороны, впервые был сформирован опытный механизированный полк.

Активное укрепление приграничного Белорусского военного округа вскоре дало заметные результаты. В 1934-1936 годах на территории округа проводились масштабные маневры, в которых были задействованы крупные соединения механизированных войск и авиации, артиллерия, стрелковые и кавалерийские соединения, парашютные части. Присутствовавший на маневрах нарком обороны К.Е. Ворошилов назвал Белорусский военный округ одним из лучших в Советском Союзе, сравнив его с резервуаром, откуда черпаются военные кадры для других регионов страны.

1938 год отмечен новыми преобразованиями в структуре вооруженных сил: Белорусский военный округ (БВО) приобрел статус Белорусского Особенного военного округа (БОВО), в котором были созданы две армейские группы оперативного назначения. В связи с этим штаб БОВО стал считаться "скрытым фронтовым управлением". Но уже спустя два года, когда осуществлялось реформирование вооруженных сил по всему СССР, БОВО был в очередной раз переименован и стал называться Западным Особым военным округом (ЗапОВО).

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, а спустя неделю немецкие войска уже стояли у ворот Варшавы. 17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла границу и начала освободительный поход в Западную Беларусь, в котором участвовали войска Белорусского фронта. В результате этой операции состоялось присоединение территорий Западной Беларуси к БССР.

Яркие страницы в истории Вооруженных Сил страны написаны в годы Великой Отечественной войны.

Бойцы округа первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков: до последней капли крови сражались воины Брестской крепости, насмерть стояли у берегов Днепра защитники Могилева, в течение 23 дней сдерживая колоссальные силы противника.

22 июня 1941 года был создан Западный фронт, который силами трех армий: 3-й армии со штабом в Гродно, 4-й армии со штабом в Кобрине, 10-й армии со штабом в Белостоке прикрывал западную границу СССР. Войска Западного фронта участвовали в Смоленском сражении, Московской битве, Орловской, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычёвской операциях. Именно силы Западного фронта, перейдя в контрнаступление 6 декабря 1941 года, совместно с Калининским и Юго-Западным фронтами нанесли первое в истории Второй мировой войны поражение главному соединению немецко-фашистских войск - группе армий "Центр" в битве под Москвой.

В боевых действиях активно участвовали и белорусские партизаны. По мере сил они помогали армии во время Белорусской наступательной операции "Багратион", в которой были задействованы четыре фронта: 1-й Прибалтийский, а также 3, 2 и 1-й Белорусские в составе 1 430 тыс. человек. Эта легендарная операция, в ходе которой была освобождена от захватчиков территория Беларуси, длилась 70 дней и вошла в историю как образец военного искусства времен Второй мировой.

Восстановившись после разрушительных последствий войны, Белорусский военный округ начал стремительно развиваться. На его полигонах проходили испытания новейших образцов вооружения и техники, бойцы округа принимали участие в масштабных всесоюзных учениях и маневрах.

Успехи послевоенного десятилетия были отмечены почетной государственной наградой. За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи советского государства и его вооруженной защиты, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советских Вооруженных Сил Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года Белорусский военный округ был награжден орденом Красного Знамени. Среди 17 военных округов Вооруженных Сил СССР Белорусский считался одним из самых мощных.

Настоящим испытанием для округа стало участие личного состава воинских частей в войне в Афганистане 1979-1989 годов. Одними из первых на территорию этого государства вступили белорусы - воины 103-й воздушно-десантной дивизии г. Витебска. В целом в Афганской войне участвовали 28 832 гражданина Республики Беларусь, чей подвиг помнят и чтят на Родине.

С принятием Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь в 1990 году начался новый этап в истории Вооруженных Сил страны. Согласно подписанному документу, Беларусь обрела право на собственные Вооруженные Силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности, подконтрольные Верховному Совету республики. Весной 1992 года Совету Министров было поручено приступить к формированию Вооруженных Сил. 6 мая того же года был упразднен Белорусский военный округ, а на базе его управления создано Министерство обороны Республики Беларусь.

После распада СССР молодой стране досталось внушительное наследство - войска Краснознаменного Белорусского военного округа, насчитывавшие 1410 воинских формирований. Группировка стратегических ядерных сил, впоследствии получивших статус временно размещенных на территории Беларуси, включала порядка 180 соединений, частей и учреждений численностью около 40 тыс. человек. Концентрация войск в республике являлась самой высокой в Европе: один военнослужащий приходился на 43 человека гражданского населения. К Вооруженным Силам Беларуси полностью отошли воинские части сухопутных войск и ПВО, примерно 90% истребительной и бомбардировочной авиации, полк транспортной авиации, полк стратегических бомбардировщиков, воздушно-десантная дивизия.

В апреле 1992 года Республика Беларусь подписала Лиссабонский протокол, взяв на себя обязательства сократить и ограничить стратегические наступательные вооружения. Также Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, после чего на протяжении 2,5 лет осуществлялся вывод стратегических ядерных сил на территорию России. Официально объявив об отказе от ядерного вооружения, Беларусь стала первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР.

С 1994 года началось основательное реформирование военной организации государства. Была создана рабочая группа для подготовки проекта Концепции военной реформы, которая завершилась в 2005 году. За это время в стране была разработана Концепция национальной безопасности, утверждена Военная доктрина Республики Беларусь, созданы все условия для функционирования и развития армии в новых условиях, сформирована эффективная система управления Вооруженными Силами.

Сегодня Вооруженные Силы Беларуси составляют основу военной организации государства и предназначены для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Они состоят из центральных органов военного управления Вооруженных Сил (Министерства обороны и Генерального штаба), двух видов Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны), родов войск, специальных войск, вооружения Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил, военных учебных заведений, военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил.

В 2011-2015 годах в стране был успешно реализован План строительства и развития Вооруженных Сил, предусматривавший приведение белорусской армии в соответствие существующим вызовам и экономическим возможностям государства, перевооружение на современные системы и образцы вооружения и военной техники, развитие военной инфраструктуры. Концепция развития Вооруженных Сил до 2020 года обозначила основной вектор дальнейшего совершенствования белорусской армии.

Ключевое значение сегодня придается подготовке квалифицированных военных кадров. На данный момент в Беларуси существует собственная национальная военная школа. Ее фундамент был заложен в 1995 году, когда свои двери для студентов открыла Военная академия Республики Беларусь. Она была создана на базах Минского высшего военного командного и Минского высшего военного инженерного училищ.

В 2002 году был создан Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь, который занимается научными исследованиями в сфере обеспечения военной безопасности и обороны государства, а также подготовкой научных кадров высшей квалификации. Открытие в 2006 году факультета Генерального штаба Вооруженных Сил при Военной академии также стало немаловажным шагом в создании белорусской системы военного образования.

Сегодня в Республике Беларусь создана надежная система национальной безопасности. Однако совершенствование и модернизация Вооруженных Сил - непрерывный процесс, который будет продолжаться в соответствии с новыми вызовами времени.-0-