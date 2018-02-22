В Гомеле милиция ищет девушку, снявшую деньги с чужой банковской карты. Фото с камер

Гомельские милиционеры устанавливают личность неизвестной девушки, которая подозревается в совершении кражи, сообщает УВД.





Инцидент произошел еще 24 января примерно в 18.30. Неизвестная девушка сняла в банкомате, расположенном на улице Кожара, деньги с чужой, ранее утерянной владельцем, карты.





Теперь милиционеры разыскивают подозреваемую. Ее приметы: на вид от 17 до 25 лет, среднего телосложения, волос прямой, темный, длинный ниже плеч. Была одета в удлиненный зимний пуховик, шарф. При себе имелась сумка на ремешке через плечо.

Если вы узнали человека на этих скриншотах с записи камер, сотрудники Центрального РОВД просят сообщить им об этом по телефонам: 8029−608−96−02, 8025−707−19−14 или 102.