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В Гомеле милиция ищет девушку, снявшую деньги с чужой банковской карты. Фото с камер
22.02.2018 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Гомельские милиционеры устанавливают личность неизвестной девушки, которая подозревается в совершении кражи, сообщает УВД.
Инцидент произошел еще 24 января примерно в 18.30. Неизвестная девушка сняла в банкомате, расположенном на улице Кожара, деньги с чужой, ранее утерянной владельцем, карты.
Теперь милиционеры разыскивают подозреваемую. Ее приметы: на вид от 17 до 25 лет, среднего телосложения, волос прямой, темный, длинный ниже плеч. Была одета в удлиненный зимний пуховик, шарф. При себе имелась сумка на ремешке через плечо.
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Инцидент произошел еще 24 января примерно в 18.30. Неизвестная девушка сняла в банкомате, расположенном на улице Кожара деньги с чужой утерянной карты.
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