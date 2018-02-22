На севере Витебщины зарегистрирован абсолютный температурный минимум этой зимы - минус 26,4 градуса

Новый температурный минимум нынешней зимы установлен в Беларуси в ночь на 22 февраля.

В Езерище на севере Витебской области воздух охладился до 26,4 градуса. Прежний рекорд составлял 22,9 градуса ниже нуля (зафиксирован в ночь на 24 января в Вилейке Минской области).

Стоит отметить, что синоптики прогнозировали падение температуры при прояснениях до 20−24 градусов мороза.

Ниже 20 градусов минувшей ночью температура зарегистрирована также в Докшицах (22,1) и Верхнедвинске (20,7) — районных центрах Витебской области.

Самой теплой ночь была в Василевичах (Гомельская область) — минус 4,4 градуса.

В ближайшие дни холодная погода сохранится, арктический воздух распространится на большую часть территории.

В этом холодном сезоне зима пришла с опозданием: ниже 10 градусов мороза температура впервые упала в ночь на 13 января.