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С 1 марта вводится запрет на ловлю щуки

22.02.2018 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)  
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Щука – желанная добыча для рыболовов-любителей, а ее ловля – увлекательное занятие. Но есть периоды, когда этот вид находится под особой охраной. По информации сайта Государственной инспекции охраны животного и растительного мира с 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля; в Витебской области запрет действует с 9 марта по 25 апреля. 
С 1 марта вводится запрет на ловлю щуки

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны – она является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций.  

В 2017 году в белорусские водоемы было вселено 3,2 миллиона экземпляров молоди щуки – больше, чем какого-либо другого вида. Вылов этой рыбы во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность: административную в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовную, если причиненный вред составит 100 и более базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета – 9 базовых величин (220,5 рублей) за 1 особь щуки.  

  
 
 
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Щука – желанная добыча для рыболовов-любителей, а ее ловля – увлекательное занятие. Но есть периоды, когда этот вид находится под

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