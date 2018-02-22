С 1 марта вводится запрет на ловлю щуки

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны – она является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций.

В 2017 году в белорусские водоемы было вселено 3,2 миллиона экземпляров молоди щуки – больше, чем какого-либо другого вида. Вылов этой рыбы во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность: административную в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовную, если причиненный вред составит 100 и более базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета – 9 базовых величин (220,5 рублей) за 1 особь щуки.

