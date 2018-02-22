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Больше 36 тысяч подписей передали в Администрацию президента противники завода АКБ под Брестом
22.02.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by
В Администрацию президента передали обращение и 36 809 подписей жителей Бреста, которые выступают против строительства аккумуляторного завода недалеко от города. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
«С подписями было передано обращение на 14 листах, в котором перечислены нарушения при проектировании и строительстве этого завода», — пояснил TUT.BY правозащитник.
Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.
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С подписями было передано обращение на 14 листах, в котором перечислены нарушения при проектировании и строительстве этого завода.
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