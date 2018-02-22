Больше 36 тысяч подписей передали в Администрацию президента противники завода АКБ под Брестом

В Администрацию президента передали обращение и 36 809 подписей жителей Бреста, которые выступают против строительства аккумуляторного завода недалеко от города. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





«С подписями было передано обращение на 14 листах, в котором перечислены нарушения при проектировании и строительстве этого завода», — пояснил TUT.BY правозащитник.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.

Сельчане узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило. Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в районной газете «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, это оценка воздействия на окружающую среду . Проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Однако жители окружающих строящийся завод деревень к результатам экспертизы относятся скептически.

20 февраля «Брестская газета» написала , что противники аккумуляторного завода «АйПауэр» грозятся вынести свой протест на площадь Ленина , если в течение недели власти Бреста и области не прекратят строительство завода.