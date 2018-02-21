Читают все!

Она развернется с 28 февраля по 4 марта в выставочном комплексе«БелЭкспо»(проспект Победителей, 14). В форуме примут участие 360 экспонентов из 32 стран. Масштабно будут представлены книго­издатели не только нашей страны, но также России и Украины. Несколько стендов заявлены посольствами Италии, Великобритании, Германии, Польши. В числе почетных гос­тей — Сербия, центральным экспонентом выставки станет Казахстан.

Масштабная программа развернется на национальном стенде. Посетителей ждут многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии.

— Основные презентации и мероприя­тия пройдут на центральной площадке, но активная деятельность развернется и в детской зоне, на стендах издательств и Союза писателей Беларуси. Они будут представлять не только книги своих авторов, но и областные отделения, — рассказала начальник управления издательской и полиграфический деятельности Министерства информации Республики Беларусь

Елена Павлова. — Будет работать книжный магазин«Белкниги». Привезем на выставку печатный станок XVI века, так что все желающие смогут напечатать титульный лист Библии Франциска Скорины. Состоятся презентации всех изданий, посвященных первопечатнику и теме 500-летия книгопечатания. Знаковым мероприятием окажется презентация«Энциклопедии Китая» на белорусском языке. В целом белорусско-китайскому сотрудничеству в сфере книгоиздания будет уделено немало внимания.

Главным же событием выставки станет IV Международный симпозиум литераторов

«Писатель и время». Свое участие в нем подтвердили 34 автора из 21 страны.

— Такого большого зарубежного десанта литераторов у нас еще не было. Поэтому симпозиум продлится с 27 февраля по 1 марта, — отметила Елена Павлова.

В рамках выставки состоятся также церемонии награждения лауреатов национального конкурса«Искусство книги», победителей конкурса молодых литераторов«Першацвет“ и других.

Будет организована широкая продажа книжной продукции.

Вход на выставку свободный.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Читают все! Более 240 мероприятий пройдет на XХV Минской международной книжной выставке-ярмарке

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