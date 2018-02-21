|
Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока
22.02.2018 16:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.
"Причины закрытия неизвестны. Готовы выехать для консультаций", - сказал Леонид Маринич.
Россельхознадзор сегодня на своем сайте сообщил, что с 26 февраля вводит временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции производства Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии