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Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока

22.02.2018 16:33 — Новости Общества | БелТА  
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Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока
Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

"Причины закрытия неизвестны. Готовы выехать для консультаций", - сказал Леонид Маринич.

Россельхознадзор сегодня на своем сайте сообщил, что с 26 февраля вводит временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции производства Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА...

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