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Что продают на «Святочным кірмашы» (+фото)
22.02.2018 — Новости Общества | Аршанская газета
В городском Центре культуры «Победа» открылась универсальная выставка-ярмарка «Святочны кiрмаш».
Организаторы мероприятия – Оршанский районный исполнительный комитет и Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.
Посетители могут приобрести товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия и многое другое по ценам производителя.
Фото А. Борисовой.
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В городском Центре культуры «Победа» открылась универсальная выставка-ярмарка «Святочны кiрмаш». Организаторы мероприятия – Оршанский районный исполнительный...
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