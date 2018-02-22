Что продают на «Святочным кірмашы» (+фото)

В городском Центре культуры «Победа» открылась универсальная выставка-ярмарка «Святочны кiрмаш».

Организаторы мероприятия – Оршанский районный исполнительный комитет и Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Свои выставочные стенды разместили участники из Витебска, Минска, Бобруйска, Гомеля, Могилева, Брянска и других городов Беларуси и России. Свою продукцию широко представляют оршанские предприятия, индивидуальные предприниматели.

Посетители могут приобрести товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия и многое другое по ценам производителя.

Время работы 22-24 февраля с 10.00 до 19.00, 25 февраля – с 9.00 до 14.00.































Фото А. Борисовой.