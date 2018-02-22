На Ольшанке начали строить самую большую школу в Гродненской области

Школа в гродненском микрорайоне Ольшанка будет самой большой в области. В ней будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении образования будет бассейн, соединенный переходом с основным корпусом, два спортзала, вместительный актовый зал, современная столовая и многое другое, сообщает «Гродненская правда».





Школа будет находится в районе улиц Огинского и Отечественной. Строительство ведут три управления ОАО «Гроднопромстрой», срок сдачи объекта — август 2019 года.

Также в этом году планируется , что в микрорайоне появится детский сад на 230 мест. Его возводит по типовому проекту ОАО «Гродножилстрой». При устойчивом финансировании он будет введен в эксплуатацию в начале лета.





В Ольшанке проживает примерно пять тысяч детей в возрасте до шести лет, около 2700 — в возрасте от 3 до 6 лет, почти 4700 — от 6 до 18 лет. Единственная в микрорайоне школа перегружена, часть учеников ездит в другие микрорайоны города.