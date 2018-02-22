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На Ольшанке начали строить самую большую школу в Гродненской области
22.02.2018 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Школа в гродненском микрорайоне Ольшанка будет самой большой в области. В ней будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении образования будет бассейн, соединенный переходом с основным корпусом, два спортзала, вместительный актовый зал, современная столовая и многое другое,
Школа будет находится в районе улиц Огинского и Отечественной. Строительство ведут три управления ОАО «Гроднопромстрой», срок сдачи объекта — август 2019 года.
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В школе будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении образования будет бассейн,...
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