﻿ На Ольшанке начали строить самую большую школу в Гродненской области. 21.by
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На Ольшанке начали строить самую большую школу в Гродненской области

22.02.2018 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Школа в гродненском микрорайоне Ольшанка будет самой большой в области. В ней будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении образования будет бассейн, соединенный переходом с основным корпусом, два спортзала, вместительный актовый зал, современная столовая и многое другое, сообщает «Гродненская правда».


Школа будет находится в районе улиц Огинского и Отечественной. Строительство ведут три управления ОАО «Гроднопромстрой», срок сдачи объекта — август 2019 года.

Также в этом году планируется, что в микрорайоне появится детский сад на 230 мест. Его возводит по типовому проекту ОАО «Гродножилстрой». При устойчивом финансировании он будет введен в эксплуатацию в начале лета.


В Ольшанке проживает примерно пять тысяч детей в возрасте до шести лет, около 2700 — в возрасте от 3 до 6 лет, почти 4700 — от 6 до 18 лет. Единственная в микрорайоне школа перегружена, часть учеников ездит в другие микрорайоны города.

 
 
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В школе будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка. В учреждении образования будет бассейн,...

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