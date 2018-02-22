В 2017-м в среднем каждый минчанин посетил поликлинику 10 раз

В комитете по здравоохранению Мингорисполкома посчитали: в 2017-м на каждого минчанина пришлось чуть более десяти обращений к врачу.



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Всего же в прошлом году жители столицы посетили докторов 24,5 миллиона раз. Бригады скорой выезжали на вызовы более 630 тысяч раз.

При этом одно посещение поликлиники в Минске обходится бюджету в 13,8 рубля. В эту сумму входит оплата работы врача, материалы и пр.

— Сейчас рассматриваются вопросы по увеличению времени приема пациентов, — отметил Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В поликлиниках до 5 часов увеличили время приема участковыми врачами-терапевтами, в отдельные дни, например, пятницу, — до 6 утра. До двух часов увеличили и время самостоятельной работы участковых медсестер в поликлинике на приемке.