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В 2017-м в среднем каждый минчанин посетил поликлинику 10 раз

22.02.2018 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В комитете по здравоохранению Мингорисполкома посчитали: в 2017-м на каждого минчанина пришлось чуть более десяти обращений к врачу.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего же в прошлом году жители столицы посетили докторов 24,5 миллиона раз. Бригады скорой выезжали на вызовы более 630 тысяч раз.

При этом одно посещение поликлиники в Минске обходится бюджету в 13,8 рубля. В эту сумму входит оплата работы врача, материалы и пр.

— Сейчас рассматриваются вопросы по увеличению времени приема пациентов, — отметил Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В поликлиниках до 5 часов увеличили время приема участковыми врачами-терапевтами, в отдельные дни, например, пятницу, — до 6 утра. До двух часов увеличили и время самостоятельной работы участковых медсестер в поликлинике на приемке.

 
Теги: Минск
 
 
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