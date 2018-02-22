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В 2017-м в среднем каждый минчанин посетил поликлинику 10 раз
22.02.2018 18:07 — Новости Общества | Tut.by
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома посчитали: в 2017-м на каждого минчанина пришлось чуть более десяти обращений к врачу.
Всего же в прошлом году жители столицы посетили докторов 24,5 миллиона раз. Бригады скорой выезжали на вызовы более 630 тысяч раз.
При этом
— Сейчас рассматриваются вопросы по увеличению времени приема пациентов, — отметил Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
В поликлиниках до 5 часов увеличили время приема участковыми врачами-терапевтами, в отдельные дни, например, пятницу, — до 6 утра. До двух часов увеличили и время самостоятельной работы участковых медсестер в поликлинике на приемке.
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В комитета по здравоохранению Мингорисполкома посчитали: в 2017-м на каждого минчанина пришлось чуть более десяти обращений к врачу. Всего же в 2017-м жители столицы...
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