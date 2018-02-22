Милиция ищет мужчину, который ударил кондуктора в электричке Орша - Минск

Милиция разыскивает мужчину, который ударил кондуктора в электричке Орша — Минск. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел 19 февраля. Как рассказали в милиции, мужчины пили спиртное в электричке и между ними возник конфликт. Разнять драку попытались кондукторы, но один из мужчин ударил контролера. Теперь его ищет милиция.





Приметы: на вид 30−40 лет, рост 170−180 сантиметров, среднего телосложения, на кисти левой руки — татуировки. Был одет: шапка вязаная черная с синими полосами, отворотом, куртка-пуховик оранжевого цвета с капюшоном, синие джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Московское РУВД (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: +375 44 557−88−07, +375 29 610−99−31, +375 29 674−54−44 или 102.