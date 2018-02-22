﻿ Милиция ищет мужчину, который ударил кондуктора в электричке Орша - Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция ищет мужчину, который ударил кондуктора в электричке Орша - Минск

22.02.2018 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция разыскивает мужчину, который ударил кондуктора в электричке Орша — Минск. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел 19 февраля. Как рассказали в милиции, мужчины пили спиртное в электричке и между ними возник конфликт. Разнять драку попытались кондукторы, но один из мужчин ударил контролера. Теперь его ищет милиция.


Приметы: на вид 30−40 лет, рост 170−180 сантиметров, среднего телосложения, на кисти левой руки — татуировки. Был одет: шапка вязаная черная с синими полосами, отворотом, куртка-пуховик оранжевого цвета с капюшоном, синие джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Московское РУВД (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: +375 44 557−88−07, +375 29 610−99−31, +375 29 674−54−44 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 210
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Работники "Сожа": на территории совхоза захоранивают свиней. Директор: "Идет технологическое выбытие"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика