В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Как это было

В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Весь вечер 22 февраля центр города был перекрыт — маршировали войска Гродненского гарнизона, ездила военная техника. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY. Сам парад пройдет 24 февраля. В 9.30 по улице Советской пройдет шествие войск Гродненского гарнизона, а в 10 утра около площади Ленина начнется парад личного состава.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY