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В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Как это было

23.02.2018 00:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Весь вечер 22 февраля центр города был перекрыт — маршировали войска Гродненского гарнизона, ездила военная техника. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY. Сам парад пройдет 24 февраля. В 9.30 по улице Советской пройдет шествие войск Гродненского гарнизона, а в 10 утра около площади Ленина начнется парад личного состава.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Весь вечер 22 февраля весь центр города был перекрыт - маршировали войска Гродненского...

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