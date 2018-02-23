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В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Как это было
23.02.2018 00:11 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Весь вечер 22 февраля центр города был перекрыт — маршировали войска Гродненского гарнизона, ездила военная техника. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY. Сам
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В Гродно прошла репетиция военного парада к столетию вооруженных сил. Весь вечер 22 февраля весь центр города был перекрыт - маршировали войска Гродненского...
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