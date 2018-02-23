Более 80 человек пострадали в Бресте от гололедицы за последние 2 недели

В феврале в Бресте началась настоящая зима со снегом и гололедицей. Вместе с этим увеличилось и количество людей, получивших травмы при падении на льду, пишет «Вечерний Брест».

Как говорит заведующий травматологическим отделением УЗ «Брестская городская больница СМП» Сергей Царев, всплеск численности пострадавших наблюдается с 8 февраля. С этого времени к медикам с гололедными травмами обратились более 80 человек. У них чаще всего наблюдали ушибы, переломы лодыжек, вывихи плеча. Люди пожилого возраста нередко при падении серьезно травмируют таз и позвоночник вплоть до переломов.

Синоптики обещают на неделе зимнюю погоду с морозами, снегом и гололедицей. Чтобы обезопасить себя от травм, Сергей Царев рекомендует не спешить на дороге, выбирая более безопасные участки пути. Передвигаясь по льду, следует семенить, а не идти широким шагом. Так проще балансировать и устоять на ногах, если вы все же поскользнетесь. Также стоит выбирать одежду и обувь по погоде. Если при падении вы получили травму, которая вас беспокоит, лучше сразу обратиться к медикам за помощью.