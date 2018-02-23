ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 80 человек пострадали в Бресте от гололедицы за последние 2 недели

23.02.2018 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В феврале в Бресте началась настоящая зима со снегом и гололедицей. Вместе с этим увеличилось и количество людей, получивших травмы при падении на льду, пишет «Вечерний Брест».

Как говорит заведующий травматологическим отделением УЗ «Брестская городская больница СМП» Сергей Царев, всплеск численности пострадавших наблюдается с 8 февраля. С этого времени к медикам с гололедными травмами обратились более 80 человек. У них чаще всего наблюдали ушибы, переломы лодыжек, вывихи плеча. Люди пожилого возраста нередко при падении серьезно травмируют таз и позвоночник вплоть до переломов.

Синоптики обещают на неделе зимнюю погоду с морозами, снегом и гололедицей. Чтобы обезопасить себя от травм, Сергей Царев рекомендует не спешить на дороге, выбирая более безопасные участки пути. Передвигаясь по льду, следует семенить, а не идти широким шагом. Так проще балансировать и устоять на ногах, если вы все же поскользнетесь. Также стоит выбирать одежду и обувь по погоде. Если при падении вы получили травму, которая вас беспокоит, лучше сразу обратиться к медикам за помощью.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У пострадавших чаще всего наблюдали ушибы, переломы лодыжек, вывихи плеча.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Второе золото, запрет на "молочку", маршрутки, стеклотара и падеж свиней - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика