Что дает армия? Как подготовиться к службе? Рассказывают солдаты и руководство 2-го радиотехнического центра в/ч 25888

23 февраля нашей армии исполняется 100 лет. Накануне Дня защитников Отечества корреспондент «Аршанскай газеты» побывала во 2-ом радиотехническом центре войсковой части 25888, где готовят настоящих граждан и патриотов своей страны.

Ефрейтор Артём Романчук, младший сержант Алексей Чекан

Из года в год на смену обученным, опытным бойцам сюда приходят новые призывники, которых приходится обучать воинскому делу с нуля.

Что дает армия защитникам Отечества? Как подготовиться к службе? Полезные советы и рекомендации будущим призывникам дают солдаты старшего призыва и руководство 2-го радиотехнического центра войсковой части 25888.

Ефрейтор Артём Романчук:

– В армию пришел вскоре после окончания Витебского индустриально-строительного колледжа. Сам я из Глубокого. На службу настраивал себя заранее, тем более, есть желание в дальнейшем пойти в милицию или МЧС. После армии сделать это будет намного проще.

Что для меня в армии было поначалу сложным? Наверное, привыкнуть к режиму – подъему в 6.00 и отбою в 22.00, а также к питанию. Организму нужно было время, чтобы перестроиться.

Проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, не было. Курс молодого бойца мы проходили в Мачулищах под Минском. Там я познакомился с ребятами, с которыми потом вместе попал в эту часть. Постепенно сдружился и с другими сослуживцами.

Что касается физических нагрузок, тоже особых сложностей не возникало. Но, думаю, для призывников не будет лишним, если они немного подготовят себя к армии физически, займутся спортом, особенно, если у кого-то есть проблемы с лишним весом. Тогда легче будет выдерживать пробежки, марш-броски, подтягивание.

До армии у меня была водительская категория В, на гражданку я вернусь с категорией С. Это большой плюс, когда за время службы можно получить нужную категорию. Еще я учусь играть на гитаре, в чем мне помогают сослуживцы. Это тоже, считаю, лишним не будет. Поэтому я совсем не жалею, что пришел в армию.

Дни здесь пролетают быстро, когда ты постоянно чем-то занят. Нужно поменьше думать о чем-то постороннем, жить и служить здесь и сейчас. Так будет проще. И не надо скучать и тосковать по дому: созвониться и увидеться с родителями и друзьями во время службы можно часто.

Младший сержант Алексей Чекан:

– До призыва в армию я успел получить высшее образование и закончить магистратуру – учился в Гомельском университете на инженера-геолога. Немного поработал на Севере в нефтяной компании. Я уроженец Кохонова. Сейчас мне 25 лет. В армию шел осознанно.

Армия – хорошая школа жизни, и это понимаешь, когда приходишь сюда служить. Здесь появляется чувство ответственности за себя, свою жизнь и близких людей. Служба дисциплинирует, учит собранности и внимательности и дает хорошую физическую подготовку.

Несмотря на то, что коллектив в части разновозрастной и ребята здесь из разных социальных групп, сложно было только поначалу, пока адаптировались, а потом все как-то незаметно выравнялись, и стало легко находить общий язык.

К армейскому режиму привык быстро, физической подготовке тоже. Главное в армии – выполнять свои обязанности быстро и беспрекословно: тебе сказали сделать – ты делаешь.

Если приходит уныние, стараюсь занять себя чем-нибудь полезным. Хотя свободного времени не так много, в армии скучать не дают – и это очень хорошо. У нас в части есть неплохая библиотека, поэтому можно почитать книги, газеты.

Подполковник Сергей Колола, начальник 2-го радиотехнического центра войсковой части 25888:



– Я желаю призывникам, чтобы, придя на службу, они не ленились выполнять армейские обязанности и поручения. Поставленная задача должна быть выполнена максимально правильно и быстро. И делать нужно то, что конкретно от тебя требуют.

В нашу войсковую часть приходит разная молодежь. В армейской среде каждый человек на виду. Но в целом ребята неплохие: и по характеру, и по способностям. Особенно нас радуют оршанские призывники, которые проявляют себя только с положительной стороны, за что неоднократно отмечаются, например, увольнениями вне очереди, продлением отпуска.

Считаю, что служба в армии – один из самых важных уроков в жизни. Ее не надо бояться, на армейскую службу нужно просто настроиться. Я отец двух дочерей и очень хотел бы, чтобы мужьями моих девочек стали именно те ребята, которые служили. Армия закаляет характер, а самое главное – учит людей отвечать за собственные поступки. Человек возвращается домой самостоятельным, ответственным, способным постоять за себя и близких. Только пройдя армию, мужчина становится настоящим защитником Родины. На мой взгляд, День защитников Отечества – это праздник, прежде всего, тех, кто отслужил и кто служит.

Анжела ШУРДУКОВА.

Фото автора.