Мороз и немного солнца. Погода в Могилеве в выходные

Кто заказывал настоящую зиму? Получите в последние выходные февраля! Морозы в районе -10°С и ниже — вот что ждет Могилев в ближайшие дни. Да, до весны осталось 6 дней, так это до календарной. Начало марта также будет с морозами. Так что встаем на лыжи, коньки и не унываем.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодня, 23 февраля, будет солнечно и около -10°С. К ночи столбик термометра опустится до -14°С.

В субботу днем также будет около -10°С, а еще — пасмурно и ветрено. Утром и ночью мороз усилится.

В воскресенье, 25 февраля, ветер утихнет, но столбик термометра останется на прежнем уровне.

В понедельник мороз станет крепче: около -16°С — утром и ночью, -11°С — днем. Будет, в основном, пасмурно. А к ночи ждем снег.

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