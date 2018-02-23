Мороз и ветер. Погода в Гродно и области в последние февральские выходные

Зима вдруг решила напомнить о себе. В предстоящие выходные на Гродненщине будет ветрено, морозно и снежно. Правда, осадков не ожидается, а в субботу днем ненадолго может выглянуть солнце.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу, 24 февраля, ночью сплошная облачность, без осадков. Температура воздуха — −6…8°C. Днем будет переменная облачность и без осадков. Зато ветрено — порывы до 14 м/с. Температура воздуха — −6…8°C. Вечером погода существенно не поменяется. Станет холоднее — −8…10°C.

В воскресенье, 25 февраля, весь день будет облачно. Ночью — переменная облачность. Утром и днем — без осадков. Температура воздуха днем — −6…8°C.

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