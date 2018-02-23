Справа сапраўдных мужчын

Как сказал один из персонажей знаменитого кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать!» Согласитесь, что нет более высокой и ответственной миссии на земле, чем стоять на страже мира и спокойствия своей родной стороны, служить на благо Родине. Накануне 23 февраля — Дня защитников Отечества и 100-летнего юбилея Вооруженных Сил Республики Беларусь мы решили встретиться с военным комиссаром Малоритского района, подполковником Александром Правдиным.





Александр Владимирович — офицер в третьем поколении, его дед и отец были военными. Родился Александр Правдин в Петропавловске-Камчатском. После развала Советского Союза вместе с семьей переехал в Брест. С детства Александр мечтал стать военным. В пятнадцатилетнем возрасте он поступает в Минское суворовское военное училище. Юношу совсем не пугают тяготы армейской жизни, он целенаправленно идет к своей мечте. В 1998 году, окончив Военную академию, молодой лейтенант отправляется на первое место службы в Гродно, в 62-ю зенитно-ракетную бригаду. Но останавливаться на достигнутом целеустремленный офицер не собирается, он поступает на командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, который успешно заканчивает в 2006 году. Куда только не забрасывала судьба Александра Владимировича: служил он в воинских частях, дислоцирующихся в Пружанском районе, Бобруйске, затем в военном комиссариате Брестской области. С 2017 года назначен военным комиссаром Малоритского района. Послужной список впечатляет. Согласитесь, кто, как не он, лучше всех знает и расскажет о службе в современной армии, о нюансах призывной кампании и о том, почему местные ребята хотят служить в элитных войсках.

— Сегодня большая часть юношей, с которыми мне приходится общаться, изъявляет желание проходить срочную военную службу, — отмечает Александр Правдин. – Призывники прекрасно понимают, что армия – хорошая школа жизни, дающая путевку в будущее. Ребята, проходя срочную военную службу, учатся самому главному, что обязан уметь делать каждый мужчина: защищать свою Родину. Вчерашние парни, отслужив в Вооруженных Силах, становятся сильными и мужественными, ответственными и преданными своему делу. Некоторые после срочной военной службы остаются служить по контракту. К примеру, в прошлом году 10 парней из Малоритского района связали свою жизнь с воинскими частями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Кстати, и в 2016 году примерно столько же ребят заключили контракты для прохождения военной службы.

Служба в армии во все времена считалась почетной миссией. К людям в военной форме всегда было особое, трепетное и уважительное отношение. Как отмечает военный комиссар, во время призывных кампаний, часто молодые люди изъявляют желание служить в элитных вой­сках – это силы специальных операций, спецназ внутренних войск МВД. Однако одного желания мало, нужно еще иметь и отменное здоровье. Александр Владимирович в качестве примера привел следующий случай. Во время осенней призывной кампании было набрано 49 срочников и 5 резервистов. Один парень из Малориты настолько был одержим идеей попасть служить в силы спецопераций, что заявил наотрез: «Кроме этого рода войск нигде служить не буду». Юноше повезло: по всем показателям он подходил и сейчас успешно проходит службу в Бресте. Стоит отметить, что многие малоритчане хорошо служат в различных подразделениях Вооруженных Сил Республики Беларусь. Накануне праздника в военкомат пришли благодарственные письма, в которых командование войсковых частей № 11921 и № 92616 объявляет благодарность родителям военнослужащих Дениса Ткачука, Виталия Дарчика, Романа Пантелеева из Малориты, Ильи Курило из Олтуша, Ивана Сымоника из Хмелевки, а также Юрия Пася из Гвозницы за добросовестную службу их сыновей. С достоинством исполняет свой служебный долг в воинской час­ти № 925044 Алексей Жох, который занимается рукопашным боем и гиревым спортом.

Сейчас стартовал весенний призыв 2018 года. В мае около сорока юношей из Малоритчины будут отправлены в воинские части Беларуси, чтобы продолжить славные традиции своих отцов и дедов. Ведь защищать Отечество всегда было делом чести.

Екатерина Яцушкевич.