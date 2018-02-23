|
Зима всё? Как бы не так! Погода в Гомеле в выходные
23.02.2018 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Помните английских исследователей, которые предупреждали мир о самой холодной зиме? Помните, как смеялись над этим в январе? Зря смеялись!
Температура воздуха уже начала снижаться. К вечеру субботы она достигнет -10°C. К тому же обещают ветер порывами до 10 м/c.
В воскресенье ветер поутихнет, но февраль продолжит самоутверждаться: днем — минус 11°C, ночью до минус 17°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните английских исследователей, которые предупреждали мир о самой холодной зиме? Помните, как смеялись над этим в январе? Зря смеялись!
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии