Зима всё? Как бы не так! Погода в Гомеле в выходные

Помните английских исследователей, которые предупреждали мир о самой холодной зиме? Помните, как смеялись над этим в январе? Зря смеялись!





Температура воздуха уже начала снижаться. К вечеру субботы она достигнет -10°C. К тому же обещают ветер порывами до 10 м/c.

В воскресенье ветер поутихнет, но февраль продолжит самоутверждаться: днем — минус 11°C, ночью до минус 17°C.