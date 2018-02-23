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Зима всё? Как бы не так! Погода в Гомеле в выходные

23.02.2018 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Помните английских исследователей, которые предупреждали мир о самой холодной зиме? Помните, как смеялись над этим в январе? Зря смеялись!


Температура воздуха уже начала снижаться. К вечеру субботы она достигнет -10°C. К тому же обещают ветер порывами до 10 м/c.

В воскресенье ветер поутихнет, но февраль продолжит самоутверждаться: днем — минус 11°C, ночью до минус 17°C.

 
 
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Помните английских исследователей, которые предупреждали мир о самой холодной зиме? Помните, как смеялись над этим в январе? Зря смеялись!

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