В Гродно в доме, где от угарного газа умерла девочка, отключили все колонки

Газовые колонки в доме по улице Стефана Батория в Гродно, где в понедельник от угарного газа умерла девочка, отключили на следующий день. С тех пор люди живут без горячей воды. При этом от газа «отрезали» жильцов всех подъездов, а не только того, где произошла трагедия .





Напомним, школьница из-за угарного газа утонула в ванне 19 февраля. Медики пытались спасти ребенка, но, к сожалению, девочка умерла на следующий день в больнице. Специалисты говорят, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома рассказывали , что после капремонта, который был 10 лет назад, у них периодически возникают проблемы с тягой в вентканалах.

Сейчас во всех квартирах газовые колонки отключены.

— Да, мы отключили колонки. Но до того момента, когда у нас на руках будет заключение от УЖРЭП, что все дымоходы и вентканалы дома в порядке. И мы сразу же подключим газовые колонки, будь то ночью или в выходной день, — рассказал TUT.BY главный инженер ПУ «Гродногаз» Дмитрий Турлай.

Следственный комитет продолжает проверку по факту трагедии.