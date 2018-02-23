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В Гродно в доме, где от угарного газа умерла девочка, отключили все колонки
23.02.2018 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Газовые колонки в доме по улице Стефана Батория в Гродно, где в понедельник от угарного газа умерла девочка, отключили на следующий день. С тех пор люди живут без горячей воды. При этом от газа «отрезали» жильцов всех подъездов, а не только того, где
Напомним, школьница из-за угарного газа утонула в ванне 19 февраля. Медики пытались спасти ребенка, но, к сожалению, девочка умерла на следующий день в больнице. Специалисты говорят, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома
— Да, мы отключили колонки. Но до того момента, когда у нас на руках будет заключение от УЖРЭП, что все дымоходы и вентканалы дома в порядке. И мы сразу же подключим газовые колонки, будь то ночью или в выходной день, — рассказал TUT.BY главный инженер ПУ «Гродногаз» Дмитрий Турлай.
Следственный комитет продолжает проверку по факту трагедии.
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Газовые колонки в доме по улице Стефана Батория в Гродно, где в понедельник от угарного газа умерла девочка, отключили на следующий день. С тех пор люди живут без...
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