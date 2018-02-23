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В Гродно новорожденных детей начали лечить с помощью баротерапии

23.02.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице такой метод используется уже давно, в Гродно же баротерапию для самых маленьких пациентов стали использовать только в этом году. Новорожденные процедуру проходят вместе с врачом-неонатологом. Как говорят врачи, так и безопаснее, и эффективнее, передает ГродноПлюс.


— Чаще всего проблемы у малышей бывают из-за недостаточного поступления кислорода и питательных веществ во время беременности. Такие дети после рождения могут иметь двигательные нарушения, либо они чрезмерно угнетенные. Чтобы ликвидировать эти последствия на нервную систему, применяется этот метод лечения. После этого детки быстрее восстанавливают физиологические рефлексы и набирают вес, — говорит врач-неонатолог Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Кротова.

Принцип работы барокамеры прост. За две минуты она наполняется кислородом. А в течение 10 минут давление повышается до необходимой отметки. Человек постепенно привыкает к повышающемуся атмосферному давлению


Для некоторых больных лечение кислородом — единственный способ эффективной реабилитации при тяжелых состояниях. Речь идет прежде всего о пациентах с отравлением угарным газом. Осложнения после хирургических вмешательств, укусы животных, порезы, травмы — и это далеко не весь список показаний применения метода баротерапии. Эффект такого лечения хорош для людей, которые перенесли инсульты.

Конечно, как и у любого другого метода, у баротерапии есть свои противопоказания. Например, процедуру нельзя проводить при тяжелом протекании бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваниях, легочной и сердечной недостаточности, травмах мозга и эпилепсии.

 
Теги: Гродно
 
 
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В столице такой метод используется уже давно, в Гродно же баротерапию для самых маленьких пациентов стали использовать только в этом году. Новорожденные процедуру...

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