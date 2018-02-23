Вооружённые Силы нашей страны отметили свой вековой юбилей. Сто лет прошло с 23 февраля 1918 года, когда была предпринята первая попытка сформировать именно белорусскую армию. За этой внушительной датой – её становление и развитие на фоне различных исторических событий. Дата 20 марта 1992 года стала новым витком становления национальной белорусской армии – армии независимого государства. Вооружённые Силы, стоя на страже суверенитета республики, достойно продолжают боевые традиции отцов и дедов.

Быть человеком военным – это не только носить мундир и погоны. Всегда считала, что человек, выбравший призванием защищать интересы других на гражданской или военной службе, должен иметь сильный характер, обладать волевыми качествами, уметь принимать взвешенные и справедливые решения, быть требовательным не только к другим, а, в первую очередь, к себе. Охранять мир и покой граждан, их спокойный сон – одно из основных предназначений армии. А служба в её рядах – почётный долг, который должен выполнить настоящий представитель сильной половины человечества.

– Каждый уважающий себя мужчина должен отслужить, – уверен начальник группы призыва Вилейского районного военного комиссариата майор Алексей Шпигун, встреча с которым состоялась незадолго до 23 февраля. Своё утверждение Алексей Фёдорович аргументирует тем, что армия меняет человека, закаляя его характер. Вчерашние новобранцы становятся более серьёзными, собранными и ответственными – за свои поступки и за близких людей. И каждому армия даёт что-то своё.

Начальником группы призыва Алексей Фёдорович работает с сентября 2009 года. Что такое профессия военного, он знал с детства. Его родители из Лунинецкого района Брестской области, родом из деревни Лунин. Отец был военным, «зампотехом» дивизии, а значит, и семья всё время вслед за ним «каталась» по гарнизонам. Когда пришло время определяться с выбором профессии, рассказал Алексей Шпигун, сначала он не видел себя в профессии военного. После окончания школы поступал в Мозырский пединститут – но подвела физика. Отучившись год в СПТУ-146 в Лунинце, принял решение поступать в Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова. Сначала хотел стать пограничником, но поступил на общевойсковой факультет, где проучился четыре года. А после он и его сослуживцы по своему желанию попали в Северо-Кавказский военный округ. Когда у них интересовались, кто хочет отправиться туда, в юной крови играла романтика, жажда приключений. А ещё курсанты были наслышаны о генерале Рохлине, который из Молдавии вывел без потерь дивизию. Вдохновлённые, без тени сомнения, молодые парни грезили попасть именно в этот корпус и ехали «к Рохлину». Но к нему не попали. На постоянное место службы их определили в город Прохладный. Сегодня тот полк расформирован, а воинская дружба осталась. В телефонных звонках, в переписке в социальных сетях они интересуются делами друг друга. По-разному сложилась жизнь сослуживцев. Кого-то судьба забросила в Дагестан, кого-то – в Чечню, а кого – на Владикавказ. А Алексей Шпигун остался в Прохладном – служить по контракту. Там же, в Прохладном, познакомился с будущей супругой – Светланой. В этот город она вместе с родителями переехала из Нальчика. И дату знакомства помнит – 15 февраля. Что значит быть женой военного, он обрисовал будущей супруге ещё перед женитьбой. А она выслушала – и не испугалась. В 1998 году родился их старший сын – Михаил, а в 2002-м – дочка, Катя. В Прохладном Алексей Шпигун был командиром взвода, занимались боевой подготовкой. Это была боевая манёвренная рота – 15-минутной готовности. Это значило, что в любой момент по команде и люди, и техника должны были быть готовы по команде выдвигаться в указанном направлении. Тренировки на боеготовность проводились постоянно. Бывало, что боевые машины уже стояли у казармы в полном снаряжении, но – Бог миловал. Во время службы, вспоминает Алексей Шпигун, выходные случались редко. Он уходил – дети ещё спали, а возвращался – уже спали. Были сложности, признаёт он. Супруга с детьми в одном месте, а он – в другом. На помощь приходили родители Светланы, благо, они были рядом, выручали. Там, в Прохладном, и прошли десять лет службы.

По окончании контракта семья переехала в Беларусь. Долго, вспоминает Алексей Шпигун, он искал место. И вакантная должность нашлась – в Вилейском районном военном комиссариате. Город понравился сразу. Запомнился въезд в Вилейку со стороны Молодечно: стела, устремляющаяся в небо, а на ней гнездо с аистами… Это показалось символичным. Понравилась и Центральная площадь с её храмами, которые особенно торжественно выглядели в ночное время, с подсветкой.

Мероприятия призыва на военную службу – сегодня это основная деятельность майора Алексея Шпигуна. Побеседовать, заглянуть в глаза, изучить ответы на запросы из школы, милиции, с места работы… А главное – помнить, что перед тобою – не военные, а недавние дети. К каждому призывнику, уверен он, нужен особый подход.

– Часто бывает, в военкомат приходят наши бывшие призывники, рассказывают, что армия их многому научила, изменила к лучшему. А некоторые хотят служить, но по состоянию здоровья не подходят. И при всём их желании мы не можем призвать в этом случае на службу – такой порядок.

Продолжит ли его сын семейную традицию? – поинтересовалась у Алексея Фёдоровича.

– Сейчас Михаил учится в Витебске, на техника-электрика. В первую очередь он хочет получить профессию, которая будет обеспечивать – как и большинство современных молодых людей. Я поддерживаю его выбор. Нужно выбирать профессию ту, что будет по душе. Тогда человек на работу будет идти с радостью и настроением. «Если не мы, то кто?» – это выражение актуально не только для военного, но и для человека любой профессии.

У дочки, школьницы, рассказал Алексей Фёдорович, тоже есть предпочтения по поводу будущей профессии – ей хочется стать ветеринаром. Животных Катя любит, жалеет, участвует в их непростой судьбе, помогает. Домашние питомцы – кот, собака, а ещё две крысы – белая и чёрная с коричневым отливом. О них она заботится. И отец-военный не навязывает дочке своего мнения – каждый должен самостоятельно выбрать будущее. День 23 февраля, который в этом году проходит под знаком столетия Вооружённых Сил, в семье Шпигун всегда особенный. Для главы семьи готовят подарки – всегда с выдумкой, необычные, а главное – с душой.

– Наша армия собиралась по крупицам, и она состоялась. Всем, кто связан со службой в Вооружённых Силах, желаю здоровья, военного счастья, исполнения всех желаний и мирного неба, – эти слова майор Алексей Шпигун адресует своим коллегам.

Татьяна ШЕРШНЁВА.

Фото Вероники ШАБЕЛЬНОЙ