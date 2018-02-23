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Минувшая ночь была самой холодной за зиму. Сильные морозы сохранятся до конца февраля
23.02.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
В ночные и утренние часы 24 февраля на значительной территории Витебской области и местами в Минской ожидаются морозы до минус 25−29 градусов. Из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.
К слову, в минувшие сутки был установлен новый температурный рекорд зимы: ночью в Докшицах столбик термометра опустился до отметки в
В субботу, 24 февраля, по южной половине страны пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 14−20°С, по северной половине республики до минус 21−24°С, а во многих районах Витебской и местами по северной половине Минской области воздух охладится до минус 25−29°С. И только по югу республики мороз слабее, там минус 9−13°С. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит минус 7−13°С.
В воскресенье, 25 февраля, в отдельных районах небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.
Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 17−23°С, при ясном небе до минус 25 °C, лишь по юго-западу страны минус 14−16°С. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от минус 9°C по западу до -16°С по северо-востоку страны.
В понедельник, 26 февраля, местами кратковременный снег, гололедица. Ночью и утром возможен слабый туман, изморозь. Ветер северный умеренный.
Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 18−24°С, при прояснениях воздух охладится до минус 25−27°С, а по юго-западу страны мороз немного слабее, минус 15 -17°С. Максимальная температура днем не выше минус 10−16°С.
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По Витебской и Минской областям ожидаются заморозки до минус 25-29 градусов.
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