Минувшая ночь была самой холодной за зиму. Сильные морозы сохранятся до конца февраля

В ночные и утренние часы 24 февраля на значительной территории Витебской области и местами в Минской ожидаются морозы до минус 25−29 градусов. Из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К слову, в минувшие сутки был установлен новый температурный рекорд зимы: ночью в Докшицах столбик термометра опустился до отметки в минус 28,9 градуса . Сильные морозы сохранятся вплоть до конца февраля.

В субботу, 24 февраля, по южной половине страны пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 14−20°С, по северной половине республики до минус 21−24°С, а во многих районах Витебской и местами по северной половине Минской области воздух охладится до минус 25−29°С. И только по югу республики мороз слабее, там минус 9−13°С. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит минус 7−13°С.

В воскресенье, 25 февраля, в отдельных районах небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 17−23°С, при ясном небе до минус 25 °C, лишь по юго-западу страны минус 14−16°С. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от минус 9°C по западу до -16°С по северо-востоку страны.

В понедельник, 26 февраля, местами кратковременный снег, гололедица. Ночью и утром возможен слабый туман, изморозь. Ветер северный умеренный.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 18−24°С, при прояснениях воздух охладится до минус 25−27°С, а по юго-западу страны мороз немного слабее, минус 15 -17°С. Максимальная температура днем не выше минус 10−16°С.

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