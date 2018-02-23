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В Гродно появятся велопарковки в виде значимых для города зданий
23.02.2018 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Необычные велопарковки появятся на новом туристическом маршруте в центре Гродно. Авторы идеи надеются, что проект будет способствовать повышению туристической привлекательности Гродно и развитию велосипедного движения, сообщает БЕЛТА.
Идея проекта организации велопарковок «Гродна турыстычны», которые будут выполнены в виде знаковых для города зданий или надписей, была предложена группой авторов из Гродненского профессионального лицея строителей на конкурсе «100 идей для Беларуси».
Велопарковки свяжут туристический маршрут, который будет проложен по центральной части города.
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Необычные велопарковки появятся на новом туристическом маршруте в центре Гродно. Авторы идеи надеются, что проект будет способствовать повышению туристической...
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