Вечером над Брестской крепостью прогремит салют

В День защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ впервые грянет салют в Брестской крепости. Об этом «Вечернему Бресту» рассказал военный комиссар Брестской области, начальник Брестского гарнизона гвардии полковник Евгений Зайцев.

23 февраля, в 21 час, небо над Брестом разукрасят 30 залпов «огненного фейерверка». Он будет осуществлен силами 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Стоит отметить, что праздничный салют в Брестской крепости в этот день пройдет впервые.

24 февраля на площадке около Ледового дворца (ул. Московская, 147) пройдет военно-спортивный праздник, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Его начало в 12 часов. По словам организаторов, такой «живой» формат соревнований с кадровыми военными выбран впервые. Так что не пропустите.