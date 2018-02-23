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С этого года в Минске меняют систему финансирования школ

23.02.2018 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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С сентября этого года в столице меняется система финансирования школ. Теперь объем средств будет зависеть от количества учеников, сообщает агентво «Минск-Новости».


Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко говорит, что с 1 сентября 2018 года в столице стартует проект по апробации нормативного финансирования в школах.

— Это значит, объем средств на функционирование школы или детского сада будет зависеть от величины норматива (установленный размер средств, выделяемых на одного ребенка) и количества учащихся в конкретном учреждении. С 2020-го к проекту присоединятся и учреждения дошкольного образования, — рассказала Киндиренко.

Поэтому теперь для школ становится актуальной наполняемость. Так, в 2017 году средняя наполняемость учеников в классе составила 25,3 человека. Годом ранее — 24,9.

— Кроме того, оптимизация бюджета осуществлялась через сокращение часов эстетической направленности, а также слияние, реорганизацию и ликвидацию учреждений образования. Экономический эффект от проведенных мероприятий ежегодно возрастает: в 2017-м, по сравнению с предыдущим, объем сэкономленных средств увеличился почти вдвое. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования отрасли составляет порядка 6%, — сказала Киндиренко.

 
Теги: Минск
 
 
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