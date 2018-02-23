Горячая линия КГК

КГК Минской области выявляются факты нарушения субъектами хозяйствования, закупающими у населения молоко и скот, сроков расчета за данную сельскохозяйственную продукцию (не позднее 15 календарных дней со дня их приобретения), установленных Указом Президента Республики Беларусь от 10.07.2003 №302 «О расчетах за закупаемые у физических лиц молоко и скот». В целях исключения подобных нарушений 26 февраля по тел. 8 (017)284 12 41 пройдет горячая линия с населением области на тему: «Своевременность расчетов за закупаемые у физических лиц молоко и скот». В этот день граждане с 10.00 до 13.00 могут обратиться с проблемными вопросами по данной тематике, сообщить о фактах нарушений законодательства, а также внести предложения по совершенствованию указанной деятельности.

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