Волнения в семье олимпийской чемпионки Динары Алимбековой к ночи «золотого» для наших биатлонисток четверга так и не улеглись. В окнах просторного дома в агрогородке Каменка Чаусского района в одиннадцатом часу вечера горит свет. Младшие брат и сестра чемпионки — Ульяна и Игорь — приболели, но все никак не ложатся спать: просят «показать на компьютере Динару» снова и снова.



Фото: НОК Беларуси

— Я домой прибежала — они жалуются: «Папа не дает на Динару еще раз посмотреть!». Муж «защищается»: «Так сколько ж можно? По пятому разу уже», — смеется мать Динары Ирина Александровна.

Женщина следила за гонкой по мобильному телефону — была в это время на работе. К просмотру готовилась — выпила валерьянки.

— Когда Надя Скардино стреляла, я вот так руки скрестила и ногами стучала. И она два раза промахнулась. Тогда я решила: значит, стучать ногами не нужно. И больше не стучала, — вспоминает Ирина Хитрова. — Когда увидела, что Динара отстреляла стойку и пошла первая, я поняла, что медаль нам обеспечена, потому что Домрачева своего не упустит. Потом я отпросилась домой. Бежала по улицам поселка вся красная, голова разболелась — так волновалась. И продолжала следить на мобильном за соревнованиями. И смотрю, что Дашка уже на финише. Я как раскричалась — прямо посреди улицы! Мужу стала звонить: «Все! У нас золото! Золото!». Он спрашивает: «Так что, уже финиш?».





А потом телефоны в семье стали раскаляться. Ирина Александровна хотела дома посмотреть гонку на большом экране — не получилось, не было времени! Звонили родственники, друзья, коллеги, одноклассники Динары. Полно поздравлений и в соцсетях, и мать олимпийской чемпионки просто физически не успевает на них отвечать. Поздравляли ее и прохожие в Чаусах, и продавец в магазине.

— Сын позвонил: «Мам, ну ты там жива? Ты крепись, мам». Женя знает, как я переживаю, — улыбается женщина.



Динара Алимбекова с матерью Ириной Хитровой. Фото из личного архива Ирины Хитровой.

С Динарой они постоянно переписываются, когда у спортсменки есть свободное время. Сразу после финиша Динара написала: «Мам, все хорошо. Не переживай». Позже мать с дочерью созвонились. Динара говорила, что очень устала, что хочет в душ. И что не осознала того, что стала олимпийской чемпионкой. Как и мама.

Ирина Александровна больше всего переживала, чтобы на Олимпиаде не дала о себе знать травма, из-за которой у Динары «выскакивает» плечо. Мать говорит, что боль при этом адская — девушка не смогла бы продолжить гонку.

— В команде делали все возможное, чтобы эта травма не сказалась на старте. Вообще, делать операцию нужно. Есть проблемы и с ногами. Большой спорт требует жертв, — вздыхает женщина.

Родные надеются, что в апреле, когда у биатлонисток будут каникулы, Динару они будут видеть чаще. Потому что в прошлые годы во время каникул девушка доучивалась в университете и в свободное время «закрывала хвосты».

— Она так нервничала, уставала, несколько раз даже порывалась бросить учебу, плакала. Далась она ей нелегко. Настолько, что, Динара рассказывала, после финиша первой ее мыслью была: «Ух ты! Может, мне и сессию легче сдать будет?». А потом подумала: «Ой, какая сессия? У меня же уже диплом есть!», — смеется мать биатлонистки.

Мама говорит, что Динара уже около 10 лет практически не бывает дома. Родные ее редко видят, даже если девушка в Беларуси.

— Она может ночью приехать, переночевать, забрать вещи — и уехать. В Чаусах у нас есть квартира, так было такое, что она звонила: «Мам, приезжай в квартиру, увидимся, я на пару часов всего», — грустно улыбается Ирина Хитрова.

По ее словам, все же чаще «гора идет к Магомету»: семья едет к Динаре, например, в Раубичи, чтобы побыть вместе. А еще спасает интернет и соцсети. Раньше, вспоминает мама, она ходила в школу, чтобы позвонить тренеру, когда дочь-школьница с ребятами-спортсменами ездила в Мурманск.

— Это ее жизнь, это ее работа. Биатлон — это ее, — с гордостью говорит Ирина Хитрова. — Когда Динару поставили на лыжи, потом дали в руки винтовку, я была против, честно скажу. Она занималась танцами, играла на фортепиано. Потом все совмещала. На соревнования ездила с лыжами и с картонкой, на которой нарисованы клавиши фортепиано — она настукивала на них мелодию, пальцы так тренировала. И когда ее заметили, — Динаре было 11 лет, — я боялась ее отпускать так далеко и так надолго. Ко мне даже тренер приезжал, уговаривал меня дать Динаре возможность попробовать. Я сдалась, когда Динара сказала: «Мама, я без биатлона не могу». Когда она поступила в университет, я спросила, не жалеет ли она. Динара сказала: «Нисколько. И я благодарна, что ты меня тогда поддержала».

Музыкой в семье больше никто не занимается. 19-летний брат Динары, который учится в Минске, — айтишник. Олимпийская чемпионка пыталась поставить его на лыжи — они его не увлекли. К слову, младшие — детсадовцы Ульяна и Игорь — тоже на лыжах уже стояли. Но для них это просто забава. А фортепиано, которое Динара променяла на лыжи и винтовку, — теперь стенд для спортивных наград и медалей. И места на нем еще много.



