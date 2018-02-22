В эти дни большой праздник пришел в маленький райцентр Сенно в Витебской области — 26-летняя уроженка этого города Ирина Кривко стала олимпийской чемпионкой , выиграв вместе с Дарьей Домрачевой, Динарой Алимбековой и Надеждой Скардино эстафету 4×6 км. Мама биатлонистки — Людмила Кривко — не успевает отвечать на звонки с поздравлениями. В интервью TUT.BY она призналась, что ни ее дочь, ни она сама еще не могут опомниться от счастья.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— Я еще не могу отойти от эмоций! Да и дочка тоже! Поговорить с Ирой удалось только вечером 22 февраля (в Пхенчхане уже была глубокая ночь. — Прим. TUT.BY). В первые часы после победы нашей команды дочка все время была занята: то пресс-конференции, то еще что-то. Когда наконец удалось до нее дозвониться, Ира сказала, что и она, и все остальные девчонки еще не могут прийти в себя, не могут поверить в то, что сделали. У них же были такие сильные соперницы!



Фото: Reuters

Людмила Брониславовна работает помощником воспитателя в сенненском детсаду № 3. Говорит, что прямую трансляцию гонки увидеть не удалось — в это время у них как раз был тихий час.

— Пока дети спали, следила за выступлением нашей команды онлайн с телефона. Но до конца не досмотрела — сон-час закончился, и пора уже было детей поднимать, одевать, кормить. Когда Даша Домрачева вышла с последнего огневого рубежа, мне позвонила знакомая. Кричит в трубку: «Люда, держи кулачки! Даша — первая!» Я говорю: «Как я могу держать кулачки, я же на работе, мне тут детей надо кормить». Через некоторое время смотрю — наши девчонки финишировали первыми. Была такая радость — не передать! Прошло буквально пару минут — и начались звонки с поздравлениями от родных, знакомых и незнакомых людей, журналистов. Телефон просто разрывался… У Иры это первая Олимпиада. И дочь серьезно к ней готовилась. Какого-то особого предчувствия не было. Наоборот, когда что-то на соревнованиях не удавалось, дочка расстраивалась. Но она живет соревнованиями, и характер спортсменки у нее с детства: все время пропадала на тренировках, заразила биатлоном и младшего брата Виктора. Поэтому олимпийское «золото», считаю, достойная награда за ее труд. Дочка целенаправленно к нему шла. Конечно же, я очень горжусь Ирой.



Фото: НОК Беларуси

Мама «золотой» биатлонистки пока не знает, приедет ли дочь хотя бы ненадолго домой, вернувшись в Беларусь из Пхенчхана.

— 27 февраля девочки прилетят в Минск. В аэропорт, наверное, не поеду встречать — ехать в столицу не на чем. Приедет ли Ирина домой, пока не знаю, мы еще с ней не говорили на эту тему. Но перерыв на отдых у нее будет маленький, буквально на неделю: 8 марта начинается 7-й этап Кубка мира по биатлону в Финляндии.



Людмила Брониславовна работает помощником воспитателя в детсаду № 3 города Сенно. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Ирину и Виктора мама воспитала одна. Людмила Кривко раньше рассказывала журналистам, что вначале не одобряла выбор дочери заниматься биатлоном. Пришла в секцию Ира так: Валерий Лекторов, ее первый тренер, ездил по школам и отбирал детей на этот вид спорта. Подруги девочки уже ходили в секцию, и она решила присоединиться. Побывала на нескольких тренировках и решила остаться. «Я тогда думала, что ничего из этого не выйдет и что лучше бы она в музыкальную школу или танцевальный кружок пошла», — признавалась мама биатлонистки.

Сама же Ира в интервью рассказывала, что пошла в спорт после беды: у них сгорел дом, и семья поселилась в общежитии рядом с тренировочной базой. «Если бы дом не сгорел, то вряд ли бы пошла в биатлон: со старого места ходить на тренировки нужно было через кладбище».

В день победы женской сборной по биатлону, 22 февраля, Людмилу Кривко букетом цветов лично поздравил глава Сенненского района Василий Чередник. Мама биатлонистки также получила поздравление от губернатора Николая Шерстнева и председателя облсовета депутатов Владимира Терентьева.