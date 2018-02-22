Женская эстафета по биатлону подарила Беларуси сразу четырех олимпийских чемпионок . И если успехи Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино были ожидаемы, то достижения Динары Алимбековой и Ирины Кривко стали настоящей сенсацией. Удивительно, но мамы наших биатлонисток не могли следить за гонкой в прямом эфире по ТВ — были в это время на работе. О том, как они растили олимпийских чемпионок и как переживали за них во время гонки, женщины рассказали TUT.BY.



Фото: Reuters

Мама Динары Алимбековой: «Бежала по улицам поселка вся красная и следила на мобильном за гонкой»

Волнения в семье олимпийской чемпионки Динары Алимбековой к ночи «золотого» для наших биатлонисток четверга так и не улеглись. В окнах просторного дома в агрогородке Каменка Чаусского района в одиннадцатом часу вечера горит свет. Младшие брат и сестра чемпионки — Ульяна и Игорь — приболели, но все никак не ложатся спать: просят «показать на компьютере Динару» снова и снова.

— Я домой прибежала — они жалуются: «Папа не дает на Динару еще раз посмотреть!». Муж «защищается»: «Так сколько ж можно? По пятому разу уже», — смеется мать Динары Ирина Александровна.

Женщина следила за гонкой по мобильному телефону — была в это время на работе. К просмотру готовилась — выпила валерьянки.



Динара Алимбекова с матерью Ириной Хитровой. Фото из личного архива Ирины Хитровой.

— Когда Надя Скардино стреляла, я вот так руки скрестила и ногами стучала. И она два раза промахнулась. Тогда я решила: значит, стучать ногами не нужно. И больше не стучала, — вспоминает Ирина Хитрова. — Когда увидела, что Динара отстреляла стойку и пошла первая, я поняла, что медаль нам обеспечена, потому что Домрачева своего не упустит. Потом я отпросилась домой. Бежала по улицам поселка вся красная, голова разболелась — так волновалась. И продолжала следить на мобильном за соревнованиями. И смотрю, что Дашка уже на финише. Я как раскричалась — прямо посреди улицы! Мужу стала звонить: «Все! У нас золото! Золото!». Он спрашивает: «Так что, уже финиш?».

А потом телефоны в семье стали раскаляться. Ирина Александровна хотела дома посмотреть гонку на большом экране — не получилось, не было времени! Звонили родственники, друзья, коллеги, одноклассники Динары. Полно поздравлений и в соцсетях, и мать олимпийской чемпионки просто физически не успевает на них отвечать. Поздравляли ее и прохожие в Чаусах, и продавец в магазине.

— Сын позвонил: «Мам, ну ты там жива? Ты крепись, мам». Женя знает, как я переживаю, — улыбается женщина.

С Динарой они постоянно переписываются, когда у спортсменки есть свободное время. Сразу после финиша Динара написала: «Мам, все хорошо. Не переживай». Позже мать с дочерью созвонились. Динара говорила, что очень устала, что хочет в душ. И что не осознала того, что стала олимпийской чемпионкой. Как и мама.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ирина Александровна больше всего переживала, чтобы на Олимпиаде не дала о себе знать травма, из-за которой у Динары «выскакивает» плечо. Мать говорит, что боль при этом адская — девушка не смогла бы продолжить гонку.

— В команде делали все возможное, чтобы эта травма не сказалась на старте. Вообще, делать операцию нужно. Есть проблемы и с ногами. Большой спорт требует жертв, — вздыхает женщина.

Родные надеются, что в апреле, когда у биатлонисток будут каникулы, Динару они будут видеть чаще. Потому что в прошлые годы во время каникул девушка доучивалась в университете и в свободное время «закрывала хвосты».

— Она так нервничала, уставала, несколько раз даже порывалась бросить учебу, плакала. Далась она ей нелегко. Настолько, что, Динара рассказывала, после финиша первой ее мыслью была: «Ух ты! Может, мне и сессию легче сдать будет?». А потом подумала: «Ой, какая сессия? У меня же уже диплом есть!», — смеется мать биатлонистки.

Мама говорит, что Динара уже около 10 лет практически не бывает дома. Родные ее редко видят, даже если девушка в Беларуси.

— Она может ночью приехать, переночевать, забрать вещи — и уехать. В Чаусах у нас есть квартира, так было такое, что она звонила: «Мам, приезжай в квартиру, увидимся, я на пару часов всего», — грустно улыбается Ирина Хитрова.



Фото: НОК Беларуси

По ее словам, все же чаще «гора идет к Магомету»: семья едет к Динаре, например, в Раубичи, чтобы побыть вместе. А еще спасает интернет и соцсети. Раньше, вспоминает мама, она ходила в школу, чтобы позвонить тренеру, когда дочь-школьница с ребятами-спортсменами ездила в Мурманск.

— Это ее жизнь, это ее работа. Биатлон — это ее, — с гордостью говорит Ирина Хитрова. — Когда Динару поставили на лыжи, потом дали в руки винтовку, я была против, честно скажу. Она занималась танцами, играла на фортепиано. Потом все совмещала. На соревнования ездила с лыжами и с картонкой, на которой нарисованы клавиши фортепиано — она настукивала на них мелодию, пальцы так тренировала. И когда ее заметили, — Динаре было 11 лет, — я боялась ее отпускать так далеко и так надолго. Ко мне даже тренер приезжал, уговаривал меня дать Динаре возможность попробовать. Я сдалась, когда Динара сказала: «Мама, я без биатлона не могу». Когда она поступила в университет, я спросила, не жалеет ли она. Динара сказала: «Нисколько. И я благодарна, что ты меня тогда поддержала».

Музыкой в семье больше никто не занимается. 19-летний брат Динары, который учится в Минске, — айтишник. Олимпийская чемпионка пыталась поставить его на лыжи — они его не увлекли. К слову, младшие — детсадовцы Ульяна и Игорь — тоже на лыжах уже стояли. Но для них это просто забава. А фортепиано, которое Динара променяла на лыжи и винтовку, — теперь стенд для спортивных наград и медалей. И места на нем еще много.

Мама Ирины Кривко: «Держать кулачки за девчонок не могла — кормила детей на работе в садике»

— Я еще не могу отойти от эмоций! Да и дочка тоже! Поговорить с Ирой удалось только вечером 22 февраля. В первые часы после победы нашей команды дочка все время была занята: то пресс-конференции, то еще что-то. Когда наконец удалось до нее дозвониться, Ира сказала, что и она, и все остальные девчонки еще не могут прийти в себя, не могут поверить в то, что сделали. У них же были такие сильные соперницы! — рассказывает мама биатлонистки Людмила Кривко.

Людмила Брониславовна работает помощником воспитателя в сенненском детсаду № 3. Говорит, что прямую трансляцию гонки увидеть не удалось — в это время у них как раз был тихий час.



Людмила Брониславовна работает помощником воспитателя в детсаду № 3 города Сенно. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— Пока дети спали, следила за выступлением нашей команды онлайн с телефона. Но до конца не досмотрела — сон-час закончился, и пора уже было детей поднимать, одевать, кормить. Когда Даша Домрачева вышла с последнего огневого рубежа, мне позвонила знакомая. Кричит в трубку: «Люда, держи кулачки! Даша — первая!» Я говорю: «Как я могу держать кулачки, я же на работе, мне тут детей надо кормить». Через некоторое время смотрю — наши девчонки финишировали первыми. Была такая радость — не передать! Прошло буквально пару минут — и начались звонки с поздравлениями от родных, знакомых и незнакомых людей, журналистов. Телефон просто разрывался… У Иры это первая Олимпиада. И дочь серьезно к ней готовилась. Какого-то особого предчувствия не было. Наоборот, когда что-то на соревнованиях не удавалось, дочка расстраивалась. Но она живет соревнованиями, и характер спортсменки у нее с детства: все время пропадала на тренировках, заразила биатлоном и младшего брата Виктора. Поэтому олимпийское «золото», считаю, достойная награда за ее труд. Дочка целенаправленно к нему шла. Конечно же, я очень горжусь Ирой.

Мама «золотой» биатлонистки пока не знает, приедет ли дочь хотя бы ненадолго домой, вернувшись в Беларусь из Пхенчхана.



Ирина Кривко. Фото: НОК Беларуси

— 27 февраля девочки прилетят в Минск. В аэропорт, наверное, не поеду встречать — ехать в столицу не на чем. Приедет ли Ирина домой, пока не знаю, мы еще с ней не говорили на эту тему. Но перерыв на отдых у нее будет маленький, буквально на неделю: 8 марта начинается 7-й этап Кубка мира по биатлону в Финляндии.

Ирину и ее брата Виктора мама воспитала одна. Людмила Кривко раньше рассказывала журналистам, что вначале не одобряла увлечение дочери биатлоном. Пришла в секцию Ира так: Валерий Лекторов, ее первый тренер, ездил по школам и отбирал детей. Подруги девочки уже ходили в секцию, и она решила присоединиться. Побывала на нескольких тренировках и осталась. «Я тогда думала, что ничего из этого не выйдет и что лучше бы она в музыкальную школу или танцевальный кружок пошла», — признавалась мама биатлонистки.

Сама же Ира в интервью рассказывала, что пошла в спорт после беды: у них сгорел дом, и семья поселилась в общежитии рядом с тренировочной базой. «Если бы дом не сгорел, то вряд ли бы пошла в биатлон: со старого места ходить на тренировки нужно было через кладбище».

Мама Надежды Скардино: «Н е могли ни копейки вложить в 90-е годы, и она всего добилась сама»

Наталья Георгиевна Кибер, мама Надежды Скардино, саму гонку смотрела в повторе по телевизору, после нее уехала на запланированную экскурсию на несколько дней.

— Но даже в повторе это все волнительно и совершенно невероятно. А сами гонки (прямую трансляцию. — Прим. TUT.BY) я вообще не могу смотреть. Это какой-то предел, — рассказывает она.



Надежда Скардино с мамой Натальей Георгиевной Кибер. Фото: by.tribuna.com / журнал Биатлон. — 2016. — № 2. Декабрь

Вчера родные Надежды собрались вечером, чтобы еще раз посмотреть эстафету вместе.

— Вся семья, кто смог, собрались и посмотрели уже запись по компьютеру. Меня в тот момент с ними не было, потому что я уезжала в поездку. Но они смотрели, и еще раз это пережили. Отпраздновали — естественно, были тортик и шампанское. Что еще можно придумать? Потом уже, когда Надюха приедет после Минска, будем ее в аэропорту в Питере встречать, — говорит Наталья Георгиевна.

По ее словам, Надежда с детства была самым спортивным ребенком в семье. А в ней росли еще шестеро детей: Георгий — брат-двойняшка Надежды, сестры Анна, Валентина, Соня, Мария и брат Петр.

— В 2,5 года Надя так качалась на качелях, что умудрилась с них упасть, до сих пор под глазом шрам. Такие, видимо, Господь дал ей возможности, другие дети так не могут… А потом, уже в школе, она стала заниматься лыжами, учитель физкультуры ее, видимо, заинтересовал. Сестрорецк (Надежда Скардино жила с семьей в Сестрорецке, что около Санкт-Петербурга, там сейчас живет ее мама. — Прим. TUT.BY) — курортный город, лыжи — это наше.

Наталья Георгиевна рассказывает, что Надежда с детства была удачливым человеком, даже выигрывала в лотерею.

— Она была немножко удачливее, чем все остальные.



Надежда Скардино. Фото: Reuters

— Вы давали ей какие-то советы по жизни?

— Абсолютно нет. Если есть в человеке уже какое-то стремление, уже заложена какая-то цель, то не надо его направлять. Какие там советы… Надя, беги, добивайся чего-то, завоевывай медали?.. Нет, она все сама. Такой вид спорта, в который мы при наших возможностях не могли ни копейки вложить в 90-е годы, и она всего сама добилась. Папа у нее был спортивным человеком, он занимался теннисом, на лыжах тоже однажды бежал марафон.

— Как любитель?

— Да, это хобби было. Спортивный характер — все-таки от папы.

— Еще одна ваша дочь Соня тоже ведь биатлоном занималась…

— Да, она вместе с Надей занималась и даже бегала за белорусскую молодежную сборную и, по-моему, на чемпионат мира ездила. Но у нее там свои проблемы были, не всем дано, не сложилось дальше, когда во взрослую команду надо было переходить. Она сейчас тренирует детей.

— У вас семеро детей, а чем занимаются братья и сестры Надежды? Например, ее брат-двойняшка Георгий?

— Он абсолютная противоположность Надюхе: у него никаких спортивных задатков нет. Но он очень подвижный человек: ходил на шлюпках, яхте, в какие-то походы, работал геофизиком, ездил с экспедициями и на север, и по России, дома не сидел. Потом женился, и вольная жизнь кончилась. Живет в Москве сейчас. Дочери Маше сейчас 23 года, она эколог, окончила полярную академию. Тоже довольно интересная работа. Еще одна дочка Валя всю жизнь мечтала носить военную форму, в итоге сейчас в Нацгвардии работает. Дочь Анна окончила лесотехническую академию, работает в оранжерее. Старший сын Петр окончил журналистику, сейчас вообще в стоительной сфере.

Мама Даши Домрачевой: «Внучка Ксения так впечатлилась гонкой, что с трудом уложили ее спать»

Второй день Лариса Алексеевна принимает поздравления с олимпийским золотом, люди из разных городов и стран звонят, чтобы сказать важные слова: «Даша — молодец!». Как признается мама самой титулованной биатлонистки мира, уже традиционно после любой победы ее номер набрал самый первый тренер по биатлону Дарьи Домарачевой.

— Мне очень приятно, что он не забывает Дашу, — улыбается Лариса Алексеевна.



Лариса Алексеевна следила за гонкой на рабочем компьютере. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы хоть смогли уснуть после такой невероятной победы наших девочек на Олимпиаде?

— Я-то смогла, а вот внучка Ксения так впечатлилась гонкой, что с трудом уложили ее спать, все время повторяла: «Мама, мама!». Так вышло, что за гонкой следила на работе (мама четырехкратной олимпийской чемпионки архитектор), коллеги, конечно, поддерживали. А потом выяснилось: многие следили за соревнованиями по рабочему компьютеру.

Вечером Лариса Алексеевна и маленькая Ксения в домашней обстановке устроили просмотр олимпийской эстафеты.

— Вы знаете, на большом экране все выглядит иначе, — признается мама олимпийской чемпионки. — Эта была потрясающая, непредсказуемая и захватывающая гонка. Наши девчонки такие молодцы, так выложились! Я очень всех люблю, со всеми общаюсь, чуть меньше только с Динарой Алимбековой. Но как она вчера выстояла и выдержала, несмотря на погодные условия! Теперь у меня появилось чувство завершенности: это Олимпиада была бы невозможна без золота, и оно у нас есть.



Фото: Reuters

Сразу после вечернего просмотра мама и дочка Даши Домрачевой стали рассматривать фотографии наших счастливых биатлонисток в интернете. А затем раздался звонок от Даши и ее мужа Уле-Эйнара Бьерндалена.

— Мне показалось по голосу, что дочка устала, надеюсь, она хоть поспала немного. А дальше родители уже общались с Ксенией, — смеется Лариса Алексеевна. — Они по ней соскучились, внучка все время повторяла: «Мама, мама!». Боюсь, чтобы у нее не было переизбытка эмоций, особенно, когда увидит церемонию награждения.

— Лариса Алексеевна, что для было самым сложным, когда Даша серьезно стала заниматься спортом?

— Сложно было не мне, а ей. Она сама сделала этот выбор, даже не представляю, как смогла через все пройти и все выдержать. Но это была ее цель, ее мечта. У нас по жизни так складывались обстоятельства, что и мне, и моим детям рано пришлось повзрослеть. Конечно, можно давать советы, учить, что нужно делать, но все равно люди учатся на своих ошибках, несут ответственность за себя. Даша столько приложила усилий для своих побед, что порой возникает вопрос: «Неужели она это смогла?». Без преодоления себя ничего не получится.