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"Ущерб исчисляется миллионами". МВД раскрыло крупную схему махинаций при закупках медтехники
23.02.2018 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Расследуется уголовное дело о махинациях при закупках медицинской техники за бюджетные деньги. Стоимость товара завышалась в разы и через подконтрольные фирмы поставлялась в учреждения по всей стране. Подробности
Схему выявили сотрудники ГУБОПиК в рамках проверки «информации о взяточничестве и злоупотреблениях» в сфере здравоохранения.
Подозреваемые — жители Минска. Задержано 12 предполагаемых организаторов и участников махинаций.
«Путем подмены товаросопроводительных документов злоумышленники увеличивали стоимость медтехники иностранного производства, и через подконтрольные компании (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) осуществляли их поставку для медучреждений нашей страны», — сообщает ведомство.
В итоге стоимость завышалась в 2−3 раза, а в некоторых случаях до 14 раз. Таким образом, сумма ущерба «исчисляется миллионами рублей».
Например, только по одному контракту в 2014 году на поставку оборудования для онкодиспансера стоимостью 7 миллионов евро участники схемы на своих посреднических услугах заработали 4 миллиона евро.
Главным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы.
В ходе обысков изъяты крупные суммы валюты и автомобили премиум-класса. Наложен арест на квартиры и коттеджи. В счет возмещения ущерба подозреваемые уже возместили полтора миллиона евро.
Продолжается работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности, соучастников и пособников, добавили в МВД.
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Задержаны 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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