Салют из 30 залпов дадут в Могилеве 23 февраля

Праздничный салют дадут 23 февраля в Могилеве. 30 залпов выпустят с набережной Днепра в 21.00, сообщает «ТРК Могилев» .

Салют посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, а также 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Распоряжение о его запуске подписал Министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Салюты прогремят над Брестской крепостью и Витебске">на площади Победы в Витебске. Они также начнутся в 21.00.