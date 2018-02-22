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Салют из 30 залпов дадут в Могилеве 23 февраля
23.02.2018 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Праздничный салют дадут 23 февраля в Могилеве. 30 залпов выпустят с набережной Днепра в 21.00, сообщает
Салют посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, а также 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Распоряжение о его запуске подписал Министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Салюты прогремят
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Залпы выпустят в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, а также 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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