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Салют из 30 залпов дадут в Могилеве 23 февраля

23.02.2018 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничный салют дадут 23 февраля в Могилеве. 30 залпов выпустят с набережной Днепра в 21.00, сообщает «ТРК Могилев».

Салют посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, а также 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Распоряжение о его запуске подписал Министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Салюты прогремят над Брестской крепостью и Витебске">на площади Победы в Витебске. Они также начнутся в 21.00.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Залпы выпустят в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, а также 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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