23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь



Праздник мужества, надежности и силы прошел в районном центре культуры накануне Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Торжественная атмосфера ощущалась с самого порога – в фойе учреждения культуры расположилась тематическая выставка творческих работ, где юные дарования Клетчины в рисунках и поделках выразили свои искренние чувства к Родине и тем, кто ежесекундно обеспечивает безопасность своего народа и Отчизны. С помощью всей палитры красок, самых обычных подручных материалов, используемых в декоративно-прикладном творчестве, проявив свое умение и мастерство, мальчишки и девчонки разных возрастов показали, насколько памятна для них история родного края и как важен для каждого человека мир на земле. Работы творческих молодых талантов наглядно продемонстрировали, что в детских фантазиях, как и наяву, защитники Отечества видятся сильными, мужественными, уверенными в себе. Именно такие мужчины встречали представительниц слабого пола, спешащих в тот день в РЦК, чтобы поздравить с праздником земляков и выразить им свое уважение и любовь. Среди приглашенных – лидеры трудовых коллективов, представители всех сфер деятельности и почетные гости. Совсем еще молодые парни и мужчины, посеребренные сединой и жизненной мудростью представители старших поколений, силовики в парадной форме с аксельбантами и медалями, бывшие участники вооруженных конфликтов на территории других государств, мальчишки – будущие защитники Отечества… Их выправка, крепкие мужские дружеские объятия и рукопожатия – все и всё это не осталось незамеченным со стороны прекрасной половины человечества. Вот такими – искренними, серьезными, внимательными, ответственными, сплоченными, НАСТОЯЩИМИ – должны быть все мужчины. Для них в тот день с районной сцены звучали самые добрые пожелания и признания.



– Сегодня День защитников Отечества имеет куда большие масштабы, чем профессиональный праздник военнослужащих, – заметила, обращаясь к присутствующим, председатель районного Совета депутатов Светлана Владимировна Чекун. – Это праздник тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, кто оберегает нас сегодня, тех мальчишек, которым предстоит защищать честь и достоинство нашей Родины в будущем. Это праздник всех, кто готов постоять за свою семью и близких, независимо от того, кто он по профессии. От районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета хочется поздравить с Днем защитников Отечества в первую очередь вас, дорогие мужчины. Выражаем искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Мирного неба над головой, пусть способствует вам в ваших делах успех и удача, а дома ждут любимые женщины.

Несмотря на то, что 23 февраля принято считать мужским праздником, особые слова благодарности были обращены к женщинам, которые посвятили свою судьбу профессиям, связанным с обеспечением безопасности жителей Клетчины. От районной общественной организации «Белорусский союз женщин» сувениры были вручены Е.М.Гостеевой, председателю суда Клецкого района, Н.В.Мостовой, помощнику прокурора Клецкого района, В.И.Сержан, старшему следователю Следственного комитета, Л.В.Станевич, старшему инспектору группы информационного обеспечения Клецкого РОВД, Е.Л. Козловской, старшему инспектору РОЧС, Л.Н.Мосейчик, ведущему специалисту Клецкого военкомата, Т.В.Костюк, дежурному пульта управления Клецкого отделения Департамента охраны.



– Для каждого из нас День защитников Отечества – святой праздник, он объединяет времена и поколения, – продолжил поздравительную эстафету военный комиссар Клецкого района Дмитрий Николаевич Годун. – Это еще один повод выразить отдельные слова благодарности за героический подвиг нашим ветеранам, воевавшим за мирное небо в годы Великой Отечественной войны и воинам-освободителям, которые ценой своей жизни защищали мирное население в горячих точках. Особая признательность ветеранским организациям за проводимую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.



В торжественной обстановке Благодарность председателя Клецкого районного исполнительного комитета за проводимую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и активное взаимодействие с местными органами военного управления по вопросу укрепления обороноспособности государства объявлена Александру Анатольевичу Бобко, начальнику группы территориальной обороны военного комиссариата Клецкого района Минской области, Игорю Львовичу Шафрану, председателю Клецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Нагрудным юбилейным знаком «К 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь» и Почетной грамотой Клецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» награжден подполковник в отставке М.Н.Стадник. Памятные подарки на церемонии празднования Дня защитников Отечества и 100-летнего юбилея Вооруженных Сил Республики Беларусь получили победители районного конкурса творческих работ «Защитником Родины быть я готов!». В нынешнем году жюри отметило 22 работы из более чем 50 представленных.



Приятным сюрпризом для некоторых присутствующих в зале стала весть о присвоении очередного воинского звания. Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. №186 и на основании приказа министра обороны Республики Беларусь (по личному составу) №46 от 19.01.2018г. звание «майор запаса» присвоено капитану запаса Игорю Николаевичу Есьману; «капитан запаса» – старшим лейтенантам запаса Сергею Владимировичу Алексейчику, Юрию Феофиловичу Белому, Игорю Ивановичу Давыдку, Анатолию Степановичу Наневичу, Александру Николаевичу Шибуту; «старший лейтенант запаса» – лейтенанту запаса Александру Александровичу Копачевскому.



Музыкальные поздравления в честь виновников торжества дарили профессиональные и самодеятельные артисты Клетчины. Концертная программа сопровождалась тематическим видеороликом, в котором была отражена мощь и сила белорусской армии. Высокая исполнительская манера музыкантов, душевные вокальные и танцевальные номера артистов, юмористическая мини-постановка – все это создавало теплую атмосферу праздника и дарило публике хорошее настроение. Подтверждением тому стали бурные овации зала (под занавес зал аплодировал стоя) и цветы от организаторов мероприятия.