Малоритский район отнесён правительством к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

На сайте Совета Министров Республики Беларусь размещена информация об утверждении Положения о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

Правительством определен механизм отнесения районов и городов областного подчинения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Соответствующее Положение утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 142 .

Документом также внесены дополнения в постановление Правительства от 31 декабря 2017 г. № 1053 ”О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год“.

В частности, определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В нем значится 48 городов и районов республики.

Облисполкомам поручено предусмотреть в региональных комплексах мероприятий по обеспечению реализации в 2018 году подпрограммы 1 ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, дополнительные средства соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

Отнесение районов и городов областного подчинения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной год, согласно утвержденному Положению, осуществляется на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации по итогам работы за девять месяцев года, предшествующего очередному.

При этом применяются следующие показатели: уровень зарегистрированной безработицы; доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных; доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников; доля работников организаций, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в среднемесячной численности работников.

Также учитывается коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности безработных к количеству вакансий) и коэффициент замещения рабочей силы (отношение числа принятых работников к числу уволенных).