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Малоритский район отнесён правительством к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

23.02.2018 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)  
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На сайте Совета Министров Республики Беларусь размещена информация об утверждении Положения о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

Малоритский район отнесён правительством к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

 Правительством определен механизм отнесения районов и городов областного подчинения  к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Соответствующее Положение утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г.  № 142.  

Документом также внесены  дополнения в постановление Правительства от 31 декабря 2017 г. № 1053 ”О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год“.

В частности, определен  перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В нем значится 48 городов и районов республики.

Облисполкомам поручено предусмотреть в региональных комплексах мероприятий по обеспечению реализации в 2018 году подпрограммы 1 ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, дополнительные средства соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

Отнесение районов и городов областного подчинения  к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной год, согласно утвержденному Положению, осуществляется на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации по итогам работы за девять месяцев года, предшествующего очередному. 

При этом применяются следующие показатели: уровень зарегистрированной безработицы; доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных; доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников; доля работников организаций, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в  среднемесячной численности работников. 

Также учитывается коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности безработных к количеству вакансий) и коэффициент замещения рабочей силы (отношение числа принятых работников к числу уволенных).

 

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2017 № 1053
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
22.02.2018 № 142)
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий с напряженной ситуацией
на рынке труда в 2018 году
Брестская область
1. Березовский район
2.Дрогичинский район
3. Ивановский район
4. Ивацевичский район
5.Кобринский район
6.Лунинецкий район
7. Малоритский район
8. Город Брест
9. Город Барановичи
10. Город Пинск

 

 
Теги: Брест
 
 
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