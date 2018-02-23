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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов

23.02.2018 19:44 — Новости Общества | news.21.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозовОранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.  Сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов ниже нуля, по северу - минус 21-24, на значительной части Витебской и местами по северу Минской областей - 25-29 градусов мороза, по югу - минус 9-13 градусов. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля.

 
 
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Сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег

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