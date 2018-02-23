|
Профилактика нарушений при выполнении междугородних перевозок пассажиров
23.02.2018 — Новости Общества | Бярэзінская панарама
Филиалом проведен анализ осуществления перевозок пассажиров по внутриобластным и межобластным перевозкам перевозчиками Минской области и г. Минска. Мониторинг проходил по основным маршрутам области: Солигорск-Минск-Солигорск, Слуцк-Минск-Слуцк, Молодечно-Минск-Молодечно, Любань-Минск-Любань и др. Также по всем межобластным маршрутам: Витебск-Минск-Витебск, Мозырь-Минск-Мозырь, Гродно-Минск-Гродно, Лида-Минск-Лида, Могилев-Минск-Могилев, Бобруйск-Минск-Бобруйск.
По итогам мониторинга выявлено, что под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные перевозки. Данный вид перевозки в соответствии с Законом отнесен к регулярному сообщению (автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены в соответствии с настоящим Законом к автомобильным перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении являются регулярными). Имеются основания полагать, что при проведении мониторинга были установлены факты выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении без заключения договора, в нарушение статьи 22 Закона.
По информации Министерства транспорта и коммуникаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти, операторов автомобильных перевозок пассажиров, рядом перевозчиков не заключался договор об организации перевозок в регулярном сообщении по выполняемым маршрутам.
В целях информирования автомобильных перевозчиков об изменении законодательства в области автомобильного транспорта и обеспечения принятия системных мер по устранению нарушений законодательства в сфере междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Транспортной инспекцией проведены рабочие встречи с перевозчиками г. Минска и всех регионов области с участием представителей местных исполнительных и распорядительных органов, операторов перевозок, инспекций по налогам и сборам, Госавтоинспекций. Встречи прошли в Минске, Молодечно, Слуцке и Солигорске. Обсуждены вопросы выполнения перевозок пассажиров в соответствии с изменениями в законодательстве.
Для осуществления и в дальнейшем данных перевозок, которые в соответствии с Законом отнесены к регулярному сообщению, перевозчикам в обязательном порядке необходимо обратиться в местный исполнительный орган по месту регистрации для заключения договора на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории.
Транспортная инспекция предупреждает о недопустимости нарушения статьи 22 Закона в части выполнения автомобильных перевозок пассажиров по маршруту в регулярном сообщении без заключения договора.
В случае невыполнения требований, в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», и неустранения субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) Транспортной инспекцией в отношении нарушителей будут применены меры в соответствии с законодательством.
Георгий ЖУЛЕГО,начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.
VN:F [1.9.9_1125]
please wait...
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.9_1125]
Rating: 0 (from 0 votes)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которыми установлены новые...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии