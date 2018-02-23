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Профилактика нарушений при выполнении междугородних перевозок пассажиров

23.02.2018 — Новости Общества | Бярэзінская панарама  
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Профилактика нарушений при выполнении междугородних перевозок пассажиров
23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которыми установлены новые критерии отнесения видов автомобильных перевозок пассажиров к регулярному и нерегулярному сообщению.

Филиалом проведен анализ осуществ­ления перевозок пассажиров по внутриобластным и межобластным перевозкам перевозчиками Минской области и г. Минска. Мониторинг проходил по основным маршрутам области: Солигорск-­Минск-­Солигорск, Слуцк-­Минск-­Слуцк, Молодечно-­Минск-­Молодечно, Любань-­Минск­-Любань и др. Также по всем межобластным маршрутам: Витебск-­Минск-­Витебск, Мозырь-­Минск-­Мозырь, Гродно-­Минск­-Гродно, Лида­-Минск­-Лида, Могилев-­Минск-­Могилев, Бобруйск-­Минск-­Бобруйск.

По итогам мониторинга выявлено, что под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные перевозки. Данный вид перевозки в соответствии с Законом отнесен к регулярному сообщению (автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены в соответствии с настоящим Законом к автомобильным перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении являются регулярными). Имеются основания полагать, что при проведении мониторинга были установлены факты выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении без заключения договора, в нарушение статьи 22 Закона.

По информации Министерства транспорта и коммуникаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти, операторов автомобильных перевозок пас­сажиров, рядом перевозчиков не заключал­ся договор об организации перевозок в регулярном сообщении по выполняемым маршрутам.

В целях информирования автомобиль­ных перевозчиков об изменении законодательства в области автомобильного транс­порта и обеспечения принятия системных мер по устранению нарушений законодательства в сфере междугородных перево­зок пассажиров в регулярном сообщении Транспортной инспекцией проведены рабочие встречи с перевозчиками г. Минска и всех регионов области с участием представителей местных исполнительных и распорядительных органов, операторов перевозок, инспекций по налогам и сборам, Госавтоинспекций. Встречи прошли в Минске, Молодечно, Слуцке и Солигорске. Обсуждены вопросы выполнения перевозок пассажиров в соответствии с изменениями в законодательстве.

Для осуществления и в дальнейшем данных перевозок, которые в соответствии с Законом отнесены к регулярному сообщению, перевозчикам в обязательном порядке необходимо обратиться в местный исполнительный орган по месту регистрации для заключения договора на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории.

Транспортная инспекция предупреждает о недопустимости нарушения статьи 22 Закона в части выполнения автомобильных перевозок пассажиров по маршруту в регулярном сообщении без заключения договора.

В случае невыполнения требований, в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», и неустранения субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) Транспортной инспекцией в отношении нарушителей будут применены меры в соответствии с законодательством.

Георгий ЖУЛЕГО,начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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  23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которыми установлены новые...

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